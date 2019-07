«Oski, tu’s nicht», soll Meister Fueg, Chefmechaniker der Schweizer Fliegerabteilung in Dübendorf, geschrien haben, als er Oskar Bider am frühen Morgen des 7. Juli 1919 am Himmel über Dübendorf zuschaute, wie er mit der Nieuport No. 604, einem Doppeldecker, nach seinen Loopings zu einem gewagten Steuermanöver ansetzte.

Diese Szene beschrieb Jakob Spalinger in einem Brief an seine Eltern. Spalinger war Ingenieur und ehemaliger Bürokollege von Oskar Bider und sah ebenfalls zu, wie Biders Flugzeug senkrecht auf dem Boden aufschlug. Bider habe nach dem Aufprall noch etwa fünf Minuten gelebt, sei aber nicht mehr zur Besinnung gekommen, hiess es im Brief weiter. Die Nacht zuvor hatte Bider zusammen mit Freunden verbracht – feuchtfröhlich in verschiedenen Hotels in Zürich. Er feierte seinen Rücktritt als Cheffluglehrer der Fliegertruppen in Dübendorf. Bider plante, in die zivile Luftfahrt zu wechseln. Nach einer erfolgreichen militärischen Karriere.

1911 verbrachte der gelernte Landwirt ein Jahr in Argentinien, wo er bei einer Schweizer Familie auf der Farm arbeitete und vom Fliegen träumte. Ende des gleichen Jahres machte der junge Bider das Schweizer Fliegerbrevet sowie das französische und damit auch das internationale.