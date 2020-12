Pannenstreifen-Umnutzung bei Augst wird neu aufgelegt

Die erste Auflage war 2017 erfolgt. Weil das Bundesgericht aufgrund einer Beschwerde eine Umweltverträglichkeitsprüfung verlangte, musste das Projekt überarbeitet werden. Die zweite Planauflage erfolgt nun in den nächsten Wochen in Augst und Kaiseraugst, wie das Bundesamt für Strassen (Astra) am Donnerstag mitteilte.

Grund für die Umgestaltung der Pannenstreifen in eine weitere Fahrspur sind die täglichen Staus im Verzweigungsgebiet der Autobahnen A2/A3. Die Kosten für die Massnahme beziffert das Astra auf 4,9 Millionen Franken.