Fast wortlos schreiten Niggi Weissen und Markus Buchs den Homburgerbach hinauf. Hier und da halten sie an und setzen einzelne Wasserflecken kurzzeitig unter Strom. Die beiden sind speziell ausgebildet worden fürs Ausfischen. Über 20 solcher Spezialisten gibts im Kanton Baselland, vier sind am Homburgerbach im Einsatz. Weissen und Buchs sind selber Fischer. «Am besten sind die Forellen unter Steinen und Ufervorsprüngen zu finden», sagt Weissen und ergänzt: «Ich halte das Elektronetz einfach dorthin, wo ich sonst die Fischerrute hinhalten würde.»

Einige Minuten regungslos

Bis zur ersten Pause konnte er nur wenige finden. Das liegt einerseits dran, dass es kurz vor dem Sissach nur noch wenige Pfützen gibt, wohin sich die Fische retten können. Andererseits wurde der Bach bereits vor zwei Jahren ausgefischt, entsprechend klein ist die Population.

Die Fische sind durch den Elektroschock, mit maximal 600 Volt, zuerst einige Minuten regungslos. Nach und nach erholen sie sich aber und schwimmen munter in Wassertanks herum.

Dort werden sie gesammelt und später wieder ausgesetzt. In der Ergolz, unterhalb der ARA in Sissach, wird ihre neue Heimat sein. «Lieber ein wenig dreckiges Wasser als gar keins», sagt Holger Stockhaus. Der Vorteil einer Kläranlage sei, dass konstant Wasser in den Bach oder Fluss darunter gelangt. Deshalb beobachtet er und Daniel Zopfi die Zusammenlegung von Abwasserreinigungsanlagen kritisch, weil dadurch gesicherte Wasserquellen für gewisse Bäche versiegen.

Eibach bald auch ausgefischt?

Mittlerweile befinden sich gut vierzig Fische im Tank. Darunter recht grosse Forellen. «Einmal fanden wir beim Ausfischen eine Forelle, die gut 60 Zentimeter gross war. Da bin ich schon etwas erschrocken», sagt Daniel Zopfi. Die grössten Exemplare, die sich beim diesjährigen Ausfischen im Tank tummeln, sind um die 30 Zentimeter lang. Noch um die Jahrtausendwende herum, war das Ausfischen eines Bachs noch nicht häufig nötig. «Mittlerweile müssen wir alle zwei Jahre», so Zopfi. Er rechnet damit, dass es auch in anderen Bächen zu Ausfischaktionen kommen wird. Als Nächstes wohl im Eibach.