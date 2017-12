«Zuvor chaotischer, heute geordnet»

Das Klosterdorf Mariastein im solothurnischen Schwarzbubenland erlebt sechs- bis siebenmal jährlich an hohen Sonn- und Feiertagen einen grossen Andrang von Pilgern. Seit gut 25 Jahren wird das Parkregime regelmässig von Verkehrskadetten und Polizei überwacht.

Am Dorfeingang ist signalisiert, dass nur auf markierten Feldern parkiert werden darf. «So ist kein Wildwuchs möglich», betont Silvio Haberthür, der Gemeindepräsident von Metzerlen-Mariastein. Zudem besteht in Wohnquartieren ein Fahrverbot mit Zubringerdienst gestattet. Wenn der grosse Parkplatz ebenfalls voll besetzt ist, werden auch entlang der Flühstrasse in Richtung Rotberg Autos abgestellt, alles unter Aufsicht. Dann herrscht auf diesem Abschnitt Einbahnverkehr. Seit dieses Regime eingeführt worden sei, hätten sie keine Probleme mehr, konstatiert Haberthür und fügt an: «Zuvor war es chaotischer, heute ist es geordnet.»