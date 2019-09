Dieser «Parkplatz-Tourismus» war am Montag Thema im Einwohnerrat. Denn die besetzten öffentlichen Parkplätze sind ein doppeltes Ärgernis. Erstens finden Anwohner häufig keine freien Parkflächen mehr, zweitens weichen sie dann häufig auf Parkplätze der Gemeinde aus, die aber für andere Zwecke gedacht wären, etwa als Besucherparkplätze für Anlässe.

Dem Parkier-Chaos will man in Reinach den Riegel schieben – darin sind sich Gemeinde- und Einwohnerrat einig. Bei einer Umfrage im Gebiet Fiechten äusserte eine Mehrheit der Befragten den Wunsch nach einer neuen Parkplatz-Bewirtschaftung. Will heissen: Ein Teil der Parkplätze soll explizit für die Anwohnerschaft reserviert sein, etwa via Einwohner-Parkkarte. Die Nutzung anderer Parkplätze soll klar definiert und gebührenpflichtig sein.

Eine Einwohner-Parkkarte für ganz Reinach?

Die Vorlage des Gemeinderates, die vorerst eine Einführung nur im Quartier Fiechten vorsieht, geriet am Montag nun aber in die Kritik: «Wenn nur im Quartier Fiechten die Parkraumbewirtschaftung eingeführt wird, verlagern wir das Problem doch einfach in ein anderes Quartier» sagte Irène Kury-Bebié, FDP-Einwohnerrätin und Präsidentin des Sachkommission Bau, Umwelt und Energie (BUM). Deshalb empfahl die BUM die Vorlage des Gemeinderates zur Ablehnung: «Um eine Gleichbehandlung aller Einwohnerinnen und Einwohner zu gewährleisten, sollte die flächendeckende Parkraumbewirtschaftung eingeführt werden.» Der Gemeinderat wir nun eine neue Vorlage ausarbeiten.