Die Parteileitung der FDP Baselland tagte gestern Mittwoch vor dem abendlichen Parteitag in Sissach. Dabei fasste man den Entscheid, dass man den Delegierten kommendes Jahr die Thürner Nationalrätin Daniela Schneeberger als einzige Kandidatin für die Ständeratswahlen vom Herbst 2019 vorschlagen möchte. Dies ergaben Recherchen der bz.

Präsident Paul Hofer bestätigt dies: "Die ganze Parteileitung steht voll hinter Daniela Schneeberger. Sie ist eine exzellente Ständerats-Kandidatin." Nur sie zur Nomination vorzuschlagen und auf die Einsetzung einer Findungskommission zu verzichten, sei letztlich ein "No-brainer", also die logische Folge gewesen. "Mit ihr haben wir grosse Chancen, den Baselbieter Ständeratssitz endlich wieder zu den Bürgerlichen zu holen", sagt Hofer.

Ganz so eindeutig klang es Anfang Monat noch nicht, als Daniela Schneeberger in der bz ihre Ambitionen offenlegte. Es gäbe noch weitere Interessenten, sagte Hofer damals. Von voller Unterstützung oder gar Euphorie war beim umstrittenen Parteichef wenig zu spüren. Er verwies bloss formalistisch korrekt darauf, dass letztlich der Parteitag entscheiden werde, mit wem man ins Rennen ums Stöckli steigen will.

Parteiintern wurde Hofers Reaktion bedauert

Das kam auch parteiintern nicht gut an. "Diese erste Reaktion von Paul Hofer habe ich bedauert", sagt nun auch Parteileitungsmitglied und Landrätin Saskia Schenker auf Anfrage. "Für mich war es von Anfang an keine Frage, dass Daniela Schneeberger unsere Kandidatin sein muss." Diese Haltung habe sie auch gestern an der Sitzung vertreten, so Schenker. Dort habe sie damit offene Türen eingerannt - bei allen.

Hofer selbst will seine erste Reaktion gegenüber den Medien nicht als Zögern oder gar Ablehnung verstanden wissen. "Ich habe in den vergangenen Monaten immer wieder Gespräche mit Parteimitgliedern geführt und sie generell nach ihren Ambitionen gefragt. Bevor ich nun hinstehe und Daniela Schneeberger öffentlich als einzige Kandidatin proklamiere, wollte ich mit jenen, die sich für eine Ständeratskandidatur interessierten, erst nochmals sprechen. Ich wollte verhindern, dass sich jemand veräppelt fühlt." Wer diese Interessenten waren, möchte Hofer nicht offenlegen.

Klartext redet hierzu Parteileitungsmitglied und Landrat Marc Schinzel: "Wer sonst hätte bei uns denn bessere Chancen, den Sitz zu holen, als Daniela Schneeberger? Niemand."