Peter Meier, erster Baselbieter Kantonsgerichtspräsident

Knapp elf Jahre nach seiner Pensionierung im Alter von 64 Jahren ist Peter Meier völlig unerwartet in seinem Heim in Lupsingen verstorben. Wir konnten es kaum fassen. Eben hatten wir noch mit Peter Meier persönlichen Kontakt, sei es an der jährlichen Polizeihundeprüfung, an einer FDP-Veranstaltung oder an einem Konzert.

Am 1. Januar 1969 trat Peter Meier beim Bezirksgericht Arlesheim (seit dem 1. April 2014 Zivilkreisgericht Baselland West) eine Stelle als Aushilfsgerichtsschreiber an. Per 1. Juli 1970 erfolgte die definitive Wahl als ordentlicher Gerichtsschreiber. Kein halbes Jahr später wechselte er an das Obergericht (seit dem 1. April 2002 Kantonsgericht Baselland). Während seiner Zeit als Obergerichtsschreiber absolvierte er das Anwaltsexamen und doktorierte. 1976/1977 amtete er zudem als a. o. Strafgerichtspräsident. Per 1. März 1982 trat er das Amt als Direktionssekretär der Justiz-, Polizei und Militärdirektion an, wie die kantonale Sicherheitsdirektion damals hiess.

Als oberster Richter Justizreform umgesetzt

Nach fast 20 Jahren in der Verwaltung wechselte Peter Meier wieder zurück zu den Gerichten. Per 1. Dezember 1998 wurde er zum Verwaltungsgerichtspräsidenten und auf den 1. April 2002 zum ersten Kantonsgerichtspräsidenten gewählt. Nachdem er die Justizreform als Direktionssekretär geplant hatte, durfte er sie als oberster Baselbieter Richter umsetzen. Peter Meier war demnach der erste Kantonsgerichtspräsident im Kanton Baselland. So alltäglich sein Name, so aussergewöhnlich sein Wirken als Richter.

Die Stärkung der Judikative war Peter Meier stets ein wichtiges Anliegen. Um dies wirkungsvoll umsetzen zu können, hat er nebenbei die Controller-Akademie besucht und sich umfassend über «New Public Management» und «Wirkungsorientierte Verwaltungskultur» informiert. In seiner Funktion als Kantonsgerichtspräsident hatte er zwei Hauptaufgaben inne, einerseits den Vorsitz der Geschäftsleitung der Gerichte und damit auch die Führung und Vertretung aller Gerichte und Statthalterämter (seit dem 1. Januar 2011 Staatsanwaltschaft Baselland) und andererseits die Tätigkeit als Gerichtspräsident und Vorsitzender der Gerichtskammer.

In den Gerichtsverhandlungen gelang es Peter Meier jeweils auch komplexe juristische Sachverhalte so vorzutragen, dass sie nicht nur stimmten, sondern auch von den Parteien – insbesondere von Laien – verstanden wurden. Er war sich seiner Verantwortung gegenüber den Beteiligten und der Öffentlichkeit stets bewusst und handelte entsprechend. Peter Meier leitete die Verhandlungen souverän und war immer ein würdiger Repräsentant der Justiz.

Treffende Voten und feiner Humor

Als Vorsitzender der Geschäftsleitung leitete er die Sitzungen mit grosser Effizienz. Neben einer gut funktionierenden Justiz waren ihm die Finanzen des Kantons ein grosses Anliegen. Mit seinen treffenden Voten und seinem feinen Humor hat er seine Anliegen jeweils auf den Punkt gebracht. Ein konstruktives Zusammenarbeiten war ihm stets wichtig, deshalb konnte er andere Meinungen sehr gut annehmen.

Nach seiner Pensionierung war Peter Meier als Experte gefragt. Zudem setzte er sich immer wieder für vielfältige Aufgaben ein wie beispielsweise als Stiftungsratspräsident der Wasserfallen-Bahn. Zeit nahm er sich auch gerne mit seiner Frau für viele Reisen mit dem Wohnmobil und für Flüge mit seinem kleinen Flugzeug.

Wir sind dankbar, dass wir mit Peter Meier zusammenwirken und von ihm viel lernen konnten. Wir werden sein offenes Ohr für unsere Anliegen, seine interessanten Gesprächsbeiträge und seinen Humor sehr vermissen und ihn in bester Erinnerung behalten. Seiner Familie entbieten wir unser tief empfundenes Beileid.





Christine Baltzer-Bader

Präsidentin am Kantonsgericht Baselland