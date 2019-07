Da stand er nun, gewählt zum höchsten Baselbieter, doch für einen kurzen Moment wusste der sonst so wortgewandte Peter Riebli nicht, was er sagen soll. Eine Zahl hatte ihm die Sprache verschlagen: 76. So viele Stimmen erhielt er gestern von seinen Landratskollegen und -kolleginnen. Dies bei 83 gültigen Wahlzetteln. Rückblende: Vor einem Jahr wurde der SVPler aus Buckten abgestraft. Kurz zuvor hatte er mit seiner erfolgreichen Motion zur Kürzung der Sozialhilfe schweizweit für Aufregung gesorgt. 57 Stimmen gab es bloss.

«Ich persönlich rechnete eher mit einem bescheideneren Resultat», gab Riebli denn auch bei seiner Antrittsrede offen zu. Nun müsse er seine für das Preesifest vom Abend vorbereitete Rede noch umschreiben, scherzte er. Später ordnete er das Glanzresultat im Gespräch mit der bz ein: «Es zeigt die Reife dieses Parlaments. Man hat realisiert, dass es beim Landratspräsidium um die Geschäftsführung und Repräsentationspflichten geht, nicht um Parteipolitik.»

Auch die SP wählte Riebli

Tatsächlich hätte es wohl niemanden gewundert, hätte etwa die SP Riebli demonstrativ nicht gewählt. Schliesslich nannten sie dessen Motion «menschenverachtend». Doch Parteipräsident und Landrat Adil Koller hält fest: «Wir hatten in der Fraktion besprochen, dass wir Peter Riebli unsere Stimme geben.» Das Präsidium sei das eine Amt im Landrat, wo Parteipolitik aussen vor bleiben solle. Koller sagt aber auch: «Er hat es uns im vergangenen Jahr wirklich schwer gemacht.» Riebli habe keine Gelegenheit ausgelassen, sich zu exponieren und für einen Systemwechsel in der Sozialhilfe zu werben. Sei es am Parteitag der SVP Schweiz oder sogar in der «Rundschau» des Schweizer Fernsehens. Dies alles, obwohl für Koller klar ist, dass sich bereits der Vizepräsident des Landrats in Zurückhaltung üben sollte.