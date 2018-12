Sie haben es gesagt: Die positive Artenbilanz ist mit Vorsicht zu geniessen. So sind im Oberbaselbiet mit rund 60 Prozent viele alteingesessene Arten gefährdet oder ausgestorben. National ist dieser Prozentsatz weniger als halb so gross. Wieso das?

Das ist unter Botanikern ein Streitpunkt. In der aktuellen nationalen Roten Liste hat man alle Neophyten ausgeklammert. Damit bringt man zum Ausdruck, dass Neophyten grundsätzlich nicht erhaltenswert sind. Ich bin hier anderer Meinung. Denn es gibt Arten, die seit dem 16. Jahrhundert bei uns eingebürgert sind und deshalb als alteingesessen bezeichnet werden können, obwohl sie ursprünglich Neophyten waren. Ein gutes Beispiel dafür ist die Weinbergstulpe. Problematisch sind, und da sind sich die Botaniker einig, die invasiven Neophyten. Im Oberbaselbiet sind das zehn Arten; am schlimmsten ist wahrscheinlich die Armenische Brombeere. Ich bin der Meinung, dass diese Pflanzen vor allem in floristisch wertvollen Gebieten bekämpft werden müssen.

Das nicht. Aber ich habe von einzelnen Pflanzen viel weniger Exemplare gefunden als erwartet. So etwa vom Clusius Enzian. Der Grund dürfte sein, dass ich den optimalen Zeitpunkt Ende Mai verpasst habe. An der Eptinger Geissfluh gibt es wahrscheinlich noch heute zahlreiche Exemplare, aber von oben kommt man nicht heran, und von unten sieht man diese Enzianart in der Felswand nur, wenn sie blüht. Damit sind wir bei einem Problem der Feldarbeit: Viele Pflanzen blühen nur kurz zur gleichen Zeit, ich konnte aber nicht gleichzeitig überall sein. Aber unter dem Strich ist die Artenbilanz recht gut. Dies vor allem seit 1988, als man die letzte Rote Liste mit den verschwundenen und gefährdeten Arten publizierte. Denn fast alle 129 Arten, die seit 1880 verschwunden sind, sind vor 1988 verschwunden.

Roland Lüthi: Das Oberbaselbiet ist floristisch reich, das war früher so, das ist noch heute so. Von daher war ich weder positiv noch negativ überrascht. Aber es gab schon Highlights während der Feldarbeit, allem voran die Wiederentdeckungen. Damit meine ich Arten und Vorkommen, von denen es alte Angaben gibt, die aber während Jahrzehnten nicht mehr nachgewiesen wurden, und auf die ich wieder gestossen bin. Dazu zählen Puppenorchis, Deutsche Hundszunge oder Gegenblättriges Milzkraut.

Trio ging Wasser auf die Spur

Das Buch von Edith Schweizer-Völker, Beat von Scarpatetti und Daniel Küry erscheint zur richtigen Zeit. In der Region Basel ist das Bewusstsein für die Bedeutung des Grundwassers grösser als auch schon. Der erfolgreiche Aufstand der Laufentaler Deponiegegner hat gezeigt, dass den Menschen nicht egal ist, was mit den Quellen in ihrer Nachbarschaft geschieht.

Nichtsdestotrotz müssen die drei Autoren vielen der rund 2000 unterirdischen Gewässer in beiden Basel ein schlechtes Zeugnis ausstellen. Im 20. Jahrhundert seien etliche regionale Quellen «durch Leitungsnetze mit Hausanschlüssen ersetzt, aufgegeben, also sich selbst überlassen» worden, schreiben sie. In den Baselbieter Gemeinden fänden sich deshalb alte und verlassene Quellstätten.

Während ihren umfangreichen Recherchen besuchten und fotografierten die Autoren zahlreiche Quellen – also Orte, an denen Grundwasser aus dem Boden austritt. Volkskundlerin Schweizer-Völker, Historiker von Scarpatetti und Gewässerbiologe Küry sprachen mit Brunnenmeistern, Quellen-Verantwortlichen und Fachleuten. Entstanden ist in den vergangenen zehn Jahren ein Standardwerk, das Auskunft gibt über die Anzahl und den Zustand der Quellen in den 86 Gemeinden des Baselbiets, der Stadt Basel sowie Riehen und Bettingen.

Quellenreiches Langenbruck

In ihren Ausführungen spart das Trio nicht mit unterschwelliger Kritik. So laufe in Binningen das Wasser sämtlicher Quellen ungenutzt ab, während man dort für das Trinkwassernetz täglich rund 3000 Kubikmeter Wasser von den IWB beziehe. Eigentlich war geplant gewesen, das Buch nur über die Quellensituation in Binningen anzufertigen. Auf vielfachen Wunsch wurde das Werk jedoch ausgeweitet auf die Kantone Baselland und Basel-Stadt. Wer sich interessiert, wie viele Quellen in der eigenen Gemeinde vorhanden sind und wo sich diese befinden, wird hier fündig.

Richtig quellenreich sind die Baselbieter Ortschaften Langenbruck mit 91 und Eptingen mit 80 Quellen. In Birsfelden und in Therwil gibt es wiederum keine einzige Quelle. Läufelfingen, Oltingen, Rünenberg, Zeglingen, Bretzwil, Eptingen, Lauwil, Oberdorf, Reigoldswil, Titterten und Röschenz beziehen ihr Trinkwasser ausschliesslich aus gemeindeeigenen Quellen.

Selbst wenn sie auf den bedauernswerten Zustand einiger Quellen hinweisen, bleiben die Autoren für die Zukunft optimistisch: «Die Quelle selbst bleibt auch nach den Modernisierungen ein Phänomen, ein Kulturgut und eine Ressource und dürfte als solche im 21. Jahrhundert wieder zu mehr Bedeutung gelangen und wesentlich mehr Zuwendung erfahren.» (Dimitri Hofer)

