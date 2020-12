Plan B wegen Corona: Eine Verschiebung des Eidgenössischen ist möglich

Man könnte meinen, die Kernaufgabe der Prattler Schwingfest-Organisatoren bestehe momentan vor allem darin, Sponsoren an Land zu ziehen. Im Monatsrhythmus werden auf der Homepage esaf2022.ch neue «Königspartner», Spender von Sachleistungen und Lieferanten präsentiert; ja sogar eine Immobilien-Holding, die einen zinslosen Millionen-Kredit zur Deckung laufender Ausgaben gewährt. Auch wurde soeben der auserkorene Sieger-Muni und sein Prattler Züchter vorgestellt, allerdings wegen der Pandemielage vorerst nur virtuell.

Sehnsucht nach Grossanlässen, die stattfinden

«Klar bedauern wir es, wenn Anlässe wie die Muni-Präsentation ausfallen müssen. Wir wollen schliesslich der Bevölkerung das Schwingfest näher bringen und müssen dafür jetzt andere Wege suchen», sagt Matthias Hubeli. Anderseits stellt der Geschäftsführer des Organisationskomitees fest, dass Corona dem Schwingfest in gewisser Weise sogar entgegenkomme. Gerade wegen der vielen ausgefallenen Veranstaltungen wachse die Sehnsucht nach Grossanlässen, die wieder stattfinden.

All die eingegangenen Sponsorenverpflichtungen zum jetzigen Zeitpunkt sind also kein Zufall: «Bei den Verhandlungen mit Partnern und Sponsoren können wir das Momentum zu unseren Gunsten nutzen. Ich erlebe momentan viele positive Gespräche und spüre das Bedürfnis, dass es nach all den Absagen endlich wieder Veranstaltungen gibt, an denen sich die Firmen präsentieren können», berichtet der 43-jährige Therwiler. Für seine neue Aufgabe hängte Hubeli vor zwei Jahren den Polizeiberuf und die Stützpunktleitung in Liestal an den Nagel.

Ende Sommerferien 2021 beginnt die entscheidende Phase

Aber wie steht es um den geplanten Austragungstermin vom 26. bis 28. August 2022? Bringt die schier unendlich scheinende Coronapandemie nicht langsam den ganzen Anlass in Gefahr? Noch geben sich die Organisatoren gefasst, obschon der Grossanlass eine Vorlaufzeit von rund einem Jahr besitzt, nachdem der definitive Durchführungsentscheid gefallen ist. Flaut die Pandemie bis zu den kommenden Sommerferien noch immer nicht ab, könnte es knapp werden.