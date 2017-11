«Da der Kanton Baselland im Bauwesen derart Rechtsunsicherheit schafft, darf er sich nicht wundern, wenn sich keine Unternehmen ansiedeln wollen», ärgert sich der Verwaltungsratspräsident eines im Bereich Pensionskassen tätigen Unternehmens, das der Redaktion bekannt ist. Aus geschäftlichen Gründen möchte er zwar dessen Namen nicht in der Zeitung lesen. Bei den Behörden ist der Mann allerdings bekannt: Gegen den Entscheid, den die Bauverwaltung Arlesheim im Juli verschickte, hat er im Namen seiner Organisation, die ein grosses Areal unmittelbar bei der Hochdruck-Pipeline des Gasverbunds Mittelland (GVM) besitzt, beim Kantonsgericht Einsprache erhoben.

Neu sind nicht die Gefahren, die von Gasleitungen ausgehen. Neu ist aber die Rechtslage, die durch Zonenplanrevisionen in Arlesheim und Münchenstein entstanden ist. Vorher konnte ein Investor alles bauen, was zonenkonform war. Falls deswegen neue Sicherheitsmassnahmen nötig wurden, musste der GVM dafür aufkommen. Nach der Aufzonung ist es der Bauherr, der innerhalb einer sogenannten Konsultationszone die «für die Tragbarkeit des Risikos notwendige Sicherheitsmassnahmen darstellen und beschreiben» muss. So stand es im Entscheid der Bauverwaltung Arlesheim. Was das konkret heisst, ist erst in Arbeit.

«Schlicht falsch»

Dies ist die Rechtsunsicherheit, die den Grundeigentümer zum Gang ans Kantonsgericht trieb. Seine Kritik: Der Bund habe die Gesetze schon 2013 geändert. Die Baselbieter Regierung habe nicht reagiert und schicke nun die Gemeinde Arlesheim vor, Grundeigentümer mitten in den Sommerferien durch eine Verfügung mit zehn Tagen Einsprachefrist zu überrumpeln. Weiter sei die Konsultationszone bei einer 70-bar-Gasleitung in der ganzen Schweiz links und rechts der Pipeline 100 Meter breit. «Nur im Baselbiet definiert man einen Abstand von 130 Metern. Auf was soll sich da ein Investor verlassen?»

Zudem sei der Satz «personenintensive Nutzungen wurden mit dem Regierungsratsbeschluss ausgeschlossen» schlicht falsch. Richtig sei, dass man für die Risikoanalyse die Anwesenheitsdauer der Personen mit einbeziehe. Daraus werde dann die durchschnittliche Anzahl Personen berechnet, die sich auf dem Areal aufhalten. So sei es möglich, sogar eine Eventhalle zu betreiben, da sich in dieser nur für kurze Zeit eine grosse Anzahl Menschen aufhalte. «Die Einschränkung personenintensiver Nutzungen akzeptieren wir auf unserem Grundstück nicht», betont der Grundeigentümer und deutet an, wie das Gericht entscheiden könnte: «Es dürfte den Kanton anweisen, endlich eine Gesetzesgrundlage zu schaffen.»

Wichtiges Wort unterschlagen

Es sei Sache des Bundes, die Konsultationsbereiche für Rohrleitungsanlagen zu definieren, erklärt dazu Dieter Leutwyler, Sprecher der Baselbieter Bau- und Umweltschutzdirektion (BUD). Im System Geoview im Internet, das aber zu diesem Thema derzeit nur für Kanton und Gemeinden einsehbar ist, seien je nach Druck 100 oder 300 Meter «in völligem Einklang mit der Planungshilfe des Bundesamts für Umwelt (Bafu)» eingezeichnet.

Die kritisierten 130 Meter würden sich aus dem Störfallszenario «Feuerball» ergeben: In Arlesheim seien drei verschiedene Leitungen verlegt. Bei einem Feuerball, der nach einem Rohrleitungsbruch entstehen kann, reiche der mögliche tödliche Einfluss der einzelnen Leitung 100, 105 und 130 Meter weit.

Den Ausschluss der «personenintensiven Nutzung» habe die Regierung zum Schutz der Bevölkerung ausdrücklich als «Zwischenlösung» bezeichnet, bis die planende Gemeinde die «störfallgezogene Beurteilung für die Nutzungsplanung» vorgenommen habe. Im eingeschriebenen Brief der Bauverwaltung Arlesheim, mit dem sie im Juli den Grundeigentümern den Regierungsratsbeschluss mitteilte (er liegt der bz vor) ist das Wort «Zwischenlösung» jedoch nicht zu finden.

In der Zuständigkeitskette zweier Bundesämter – Bafu und Bundesamt für Energie (BFE) – dem bei der BUD angegliederten Sicherheitsinspektorat Baselland und den Gemeinden bleiben wichtige Details offenbar auf der Strecke: So erklärt Leutwyler ähnlich wie der Kritiker: «Kann mit den schweizweit akzeptierten Instrumenten der Risiko-Ermittlung gezeigt werden, dass dieses im akzeptablen Bereich liegt, spricht aus Sicht der Störfallvorsorge nichts gegen eine bestimmte Nutzung.»

Künftig für alle ersichtlich

Was bei den Grundbesitzern ankommt, klingt anders. So traf sie der Arlesheimer Brief aus heiterem Himmel: «Wäre die Information noch später gekommen, hätten wir massiv Planungskosten in den Sand gesetzt», erklärt Arealentwickler Hans-Jörg Fankhauser. Für die Uptown Basel AG plant er neben der Pipeline für 600 Millionen Franken einen vom Kanton hochgelobten Komplex für Zukunftsindustrien. Eigentlich dürften solche Informationslücken für Investoren nicht sein: «Im Zuge der Revision der Störfallverordnung im Jahre 2015 wurde aufgenommen, dass die Information über die Konsultationszonen öffentlich zugänglich sein muss», erklärt Martin Merkofer, Leiter der Sektion Störfallvorsorge im Bafu.

Doch im Geoview-System, das Baselland im Internet aufgeschaltet hat, sind diese gemäss Leutwyler bisher «nur kantonsintern und für Gemeinden ersichtlich». Konfrontiert mit dem Hinweis aus dem Bafu präzisiert er dann: «Der Kanton Baselland hat proaktiv das BFE und die Betreiber der Rohrleitungsanlagen um die öffentliche Publikation der geografischen Lage der Leitungen sowie deren Konsultationsbereiche ersucht.» Im Oktober habe das BFE dafür nun die Einwilligung gegeben. «Der Kanton wird die Informationen demnächst öffentlich freischalten» – also vier Monate, nachdem die Bauverwaltung Arlesheim, verpflichtet durch den Regierungsrat, den angefochtenen Entscheid verschickt hat.