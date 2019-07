Die am Mittwoch publizierten Vorschläge zur Zukunft des Kantonsspitals Baselland (KSBL) geben einer alten Idee neuen Auftrieb: der Fusion des KSBL mit dem Universitätsspital Basel (USB) oder mit anderen Spitälern aus der Region. So betonte Regierungsrat Thomas Weber (SVP) gestern in der bz, dass man nun alle Optionen prüfe. Dazu gehöre auch die Neuauflage eines Fusionsprojekts oder der Verkauf des KSBL.

Die Aussage Webers wird nun von seinem Basler Amtskollegen Lukas Engelberger unterstützt: «Ich bin grundsätzlich offen, über eine neue bikantonale Spitalvorlage zu reden.» Das wird von Baselbieter Politikern reihum begrüsst. Für GLP-Landrat Yves Krebs ist es nichts mehr als folgerichtig, dass nun wieder über die Spitalfusion diskutiert wird – auch wenn diese vom Basler Volk erst im Februar abgelehnt worden ist. Die Rahmenbedingungen hätten sich geändert, sagt Krebs. Gemäss den neuen Vorschlägen verabschiedet sich das KSBL von der Idee, an den drei Standorten Laufen, Liestal und Bruderholz ein Spital mit stationärem Angebot zu führen.

Fusion mit dem Claraspital?

«Bestehen die beiden Klumpenrisiken Laufen und Bruderholz in der heutigen Form nicht mehr, so fällt ein wesentlicher Kritikpunkt aus Basel an der Fusion mit dem KSBL weg», gibt Krebs zu bedenken. Erst recht werde eine Fusion für die Stadt interessant, sollte sich der Kanton Baselland, wie vom KSBL als zweite Variante vorgeschlagen, für einen Spitalneubau auf der grünen Wiese entscheiden. «Das USB ist in seinen Entwicklungsmöglichkeiten in der Stadt limitiert. Es muss an einem topmodernen und mit dem Auto bestens erschlossenen zweiten Standort Interesse haben», ist Krebs überzeugt.