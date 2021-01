Plötzlich wurde es stockdunkel: Sekundarschule Gelterkinden ist nun eine Klimaschule

Um 7.50 Uhr gingen die Lichter aus. Alles dunkel, nichts geht mehr. Bloss die an Fernwärme angeschlossene Heizung funktioniert noch. Kompletter Stromausfall, ein Blackout. Und das bereits ein paar Minuten nach Unterrichtsbeginn am ersten Schultag im neuen Jahr. Ein schlechter Start ins 2021 für die Sekundarschule Gelterkinden. Könnte man meinen. Das Ganze ist aber inszeniert und der Auftakt zum vierjährigen Bildungsprogramm Klimaschule. Dabei fliessen verschiedene Themenschwerpunkte in erlebnisorientierte Projekte ein. Dies geschieht in Zusammenarbeit mit der Klimaschutzorganisation «My Blue Planet».

Kerngruppe bereitete Blackout Day vor

«Wir liessen die Betroffenheit wirken», erzählt Gabriela Graf, Leiterin der sechsköpfigen Kerngruppe, die den gestrigen Blackout Day vorbereitet hat. Ein doppelseitiges Programm diente den Lehrpersonen als roter Faden für ihre Unterrichtsgestaltung. In der Dunkelheit haben sie mit den Schülerinnen und Schülern über Fragen diskutiert wie: Was löst das in euch aus? Habt ihr so was schon erlebt? Wie kommen wir nun zu Licht? Die Schüler überlegen, einige klauben ihre Handys hervor und rätseln, wie lange der Akku wohl noch reiche. Oder sitzen zum Fenster. Aber ohne Strom lassen sich auch die Storen nicht hochfahren.