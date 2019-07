Wer sich für den 1. August mit Feuerwerk eindecken möchte, sollte damit vielleicht noch abwarten. Im Baselbiet droht für die Bundesfeier ein Feuerverbot oder zumindest die Empfehlung, an gewissen Orten auf das Abfeuern von Raketen zu verzichten – wegen der anhaltenden Trockenheit und der entsprechenden Brandgefahr. Am Donnerstag tagt eine Arbeitsgruppe des Baselbieter Krisenstabs mit Vertretern des Amts für Wald beider Basel, der Feuerwehren und des Amts für Umwelt und Energie, um allfällige Massnahmen zu beschliessen.

Bereits jetzt gilt in den beiden Basel die Warnstufe 3, verbunden mit der Mahnung zu sorgfältigem Umgang mit Feuer im Wald, in Waldesnähe und im Freien. «Wir sind derzeit in einer Phase des Beobachtens», sagt Kantonsforstingenieur Ueli Meier zur bz. Die Wetterprognose lässt vermuten, dass die Temperaturen bis zum 1. August gegenüber jetzt sogar steigen werden, ohne wesentlichen Niederschlag. Meier will den Entscheid des Krisenstabs nicht vorwegnehmen. Aber es spricht einiges dafür, dass eine Verschärfung der Massnahmen beschlossen wird.

Hitzesommer 2018 hat im Wald Spuren hinterlassen

Denkbar ist eine Empfehlung an Einzelpersonen oder Gemeinden, auf Feuer im Wald zu verzichten, bis hin zu einem Totalverbot von Feuern im Freien. Letzteres hatten im vergangenen Sommer die Mehrzahl der Kantone beschlossen, auch Baselland. Unabhängig davon dürfen die Gemeinden eigene Massnahmen ergreifen, also auch teilweise oder vollständige Feuerverbote.