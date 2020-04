Polizei zieht bei Lausen Raser aus dem Verkehr

Die Polizei Basel-Landschaft bemerkte am Sonntagnachmittag, 19. April 2020, kurz vor 16.30 Uhr anhand einer mobilen Geschwindigkeitskontrolle auf der Delsbergstrasse in Laufen einen Motorradlenker, der die Geschwindigkeit massiv überschritt. Der Lenker fuhr in Richtung Delémont.