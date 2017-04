Sagt das Baselbieter Volk am 21. Mai Ja zur Bruderholz-Initiative, so müssen die Steuerzahler künftig 25 Millionen Franken pro Jahr in das defizitäre Spital einschiessen. Davon ist jedenfalls Werner Widmer, der Präsident des Kantonsspitals Baselland, überzeugt.