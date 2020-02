Präsidien der FDP in Gefahr

Nach den Wahlen ist vor den Wahlen. Gleich in drei grossen Baselbieter Gemeinden hat sich am Sonntag die politische Grosswetterlage geändert: weg von rechts-bürgerlich, hin zu links-grün respektive zu links-grünliberal. Das dürfte Folgen haben für die Präsidien.

Gerade die SP könnte sich dazu berufen fühlen, drei Sitze (zurück)zuerobern am 17. Mai. In Pratteln und Binningen hat die SP mit den Grünen respektive den Unabhängigen-Grünen Pratteln neu eine 4-zu-3-Mehrheit. In Münchenstein ist sie mit ihrem dritten zusätzlichen Sitz die stärkste Kraft im Siebner-

Gremium. Gemeinsam mit den zwei GLP-Vertretern winkt auch dort eine komfortable Mehrheit im Rat – vorausgesetzt, die GLP spielt mit.

Die SP Pratteln schliesst eine Kandidatur fürs Präsidium nicht aus. «Wir durften ein sensationelles Ergebnis feiern», sagt Tobias Schaub, Präsident der Prattler Sektion. Die SP sowie die Unabhängigen und Grünen (U-G) haben neu statt je einem je zwei Vertreter in der Exekutive, auf Kosten von CVP und FDP. Auch im Prattler Einwohnerrat wechselten die Verhältnisse. SP und U-G kommen mit 21 Sitzen auf die absolute Mehrheit. «Man kann das als Auftrag der Wählerschaft sehen, auch das Präsidium anzustreben», sagt Schaub. «Wir wollen aber zuerst mit den Unabhängigen-Grünen das weitere Vorgehen besprechen. Das Ziel müsste eine gemeinsame Kandidatur sein.» Mit Stephan Burgunder ist das Prattler Gemeindepräsidium seit 2016 in FDP-Hand. Zuvor hatte es mit Beat Stingelin ein Sozialdemokrat inne.

In Binningen kippt «nur» der Gemeinderat nach links

Auch in Binningen ist das Präsidium der FDP in Gefahr. Im Gemeinderat stellt die SP wie bisher drei Sitze. Da jedoch die Grünen mit Rahel Bänziger Keel neu auch im Gremium vertreten sind, kommt Links-Grün auf vier der sieben Amtsträgern. Der einzige SVP-Vertreter Christoph Anliker wurde abgewählt. Die SP Binningen schreibt, die Angelegenheit werde morgen Mittwochabend besprochen. Mike Keller (FDP) ist seit 2012 Binninger Gemeindepräsident. Er löste Charles Simon (SP) ab.

In Münchenstein ist die Lage speziell. CVP-Gemeindepräsident Giorgio Lüthi ist nicht mehr angetreten, seine Partei gab Forfait, das Präsidium ist offen. Die neuen Kräfteverhältnisse nach den Wahlen: SP 3 (+1), GLP 2 (+1), FDP 1 (–1), CVP 0 (–1). Komplettiert wird das Gremium vom Parteilosen René Nusch, der aus der SVP ausgetreten ist.