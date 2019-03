Aufgefallen ist die Grundwasserverschmutzung bei Routinemessungen des Kantons am 25. Februar, wie die Baselbieter Bau- und Umweltschutzdirektion (BUD) am Dienstag mitteilte. Der Firma selber war das Problem am 12. Februar aufgefallen; dann hatte sie das Leck behoben. Die Behörden haben Strafanzeige gegen unbekannt erstattet.

Wie lange davor das Abwasser aus dem Leck lief, ist derzeit nicht bekannt. Entsprechend weiss man auch zur Gesamtmenge und Schmutzfracht noch nichts, die in den Boden und das Grundwasser flossen.

Ab Dienstag wurde die Pumpe installiert, die – mit einer Leistung von zwei Litern pro Sekunde – so lange laufen soll, bis die Messwerte wieder in Ordnung sind. Das hoch gepumpte Dreckwasser wird zur Reinigung in die ARA Rhein geleitet. Zudem wird beim Havarieort im Firmenareal die Bodenluft abgesaugt.

Im Grundwasser wurden diverse Stoffe nachgewiesen – das Abwasser des Unternehmens enthält je nach aktueller Produktion unterschiedliche Substanzen. Unter anderem geht es um Lösungsmittel wie Toluol. Detaillierte Analysen und Abklärungen laufen.

Gemäss Communiqué ist das Trinkwasser im Raum Pratteln jedoch nicht betroffen; in der Umgebung des Firmenareals gebe es keine Fassungen. Für die Gesundheit der Bevölkerung habe zu keinem Zeitpunkt eine Gefahr bestanden, hiess es weiter.

Update folgt.