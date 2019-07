Die SP macht sich Sorgen. «Ist die Bevölkerung wirklich sicher?», fragen die Ortssektionen von Pratteln, Muttenz und Birsfelden in einer gemeinsamen Mitteilung. So sei der Brand vom Sonntag kein Einzelfall. Mehrfach sei es in den vergangenen Monaten in Prattler Chemiefirmen zu Zwischenfällen gekommen: Brände, Lecks oder Explosionen – und das jeweils in der Nähe von Wohngebieten.

Für die SP ist klar: Vielerorts genügten die Sicherheitsmassnahmen nicht, um solche Gefahren zu bannen. Sie seien deutlich zu verbessern, «denn das Vertrauen ist arg ramponiert». In der Pflicht stünden dabei vorab die Baselbieter Kantonsbehörden. «Wir sorgen uns ernsthaft darum, ob noch genügend Kontrollen durchgeführt werden bei den Betrieben», schreiben die drei SP-Sektionen.