Prattler Musiker im Türkischen Knast – sein Sohn durfte ihn während einer Dreiviertelstunde besuchen

In der Schweiz leben rund 120'000 Personen mit türkischen Wurzeln. Ein grosser Teil zählt sich zu den Kurden und zur Religionsgruppe der Aleviten. Da diese Zugehörigkeiten jedoch nicht statistisch erfasst werden, gibt es keine exakten Zahlen dazu. Ein relativ zuverlässiger Indikator ist der Support für den türkischen Staatspräsidenten Recep Tayyip Erdogan, der einen dezidiert kurdenfeindlichen Kurs fährt. Er erhielt bei den Präsidentschaftswahlen im Juni 2018 in der Schweiz lediglich 37 Prozent der Stimmen. In der Türkei kam er auf 53 Prozent Zustimmung, bei den Deutschtürken sogar auf 65 Prozent.

Die prokurdische HDP wiederum geniesst in der Schweiz grossen Rückhalt. Bei den Parlamentswahlen im Juni 2018 gaben über 40 Prozent der in der Schweiz wahlberechtigten Türken der HDP die Stimme – Erdogans AKP musste sich mit rund einem Drittel begnügen.

In die Schweiz kamen türkische Staatsangehörige meist zwischen 1960 und 1980 als Arbeitsmigranten. In der Folge des Kurdenkonflikts in den 1990er-Jahren suchten wiederum verfolgte Linke und Kurden Zuflucht. Die beiden Basler Nationalratsmitglieder Sibel Arslan (Grünes Bündnis) und Mustafa Atici (SP) zählen sich zu den alevitischen Kurden.

In den beiden Basel bilden Türken die drittgrösste Ausländergruppe nach Deutschen und Italienern. Ende 2018 wurden im Landkanton 5442 türkische Staatsangehörige gezählt, im Stadtkanton 6194.