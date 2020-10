Prattler Schloss wird zu einem Multimedia-Kunstwerk

Das Prattler Schloss ist bald Austragungsort des Kunstprojektes «Farbklang». Vom 9. bis 27. Oktober bespielen die beiden lokalen Kunstschaffenden Bernhard Dittmann und Nicole Schmölzer das Gebäude aus dem 13.Jahrhundert. Dabei beziehen sie das Schloss auch in ihre Inszenierung mit ein.

«Mit einer multimedialen Komposition, projiziert an die Nordfassade, setzen die beiden Künstler das Prattler Schloss neuartig in Szene», heisst es in einer Mitteilung. Die Darbietung beinhalte «Schichtungen, Raumübergreifungen und andere Bewegungen in Bild und Ton».

Neben der jeweils täglich von 20 bis 22 Uhr stattfindenden Fassadenprojektion stehen während zweieinhalb Wochen auch Vorträge, Werkstattgespräche und Konzerte auf dem Programm. Die Eröffnungsveranstaltung am kommenden Freitagabend im Schloss beginnt um 19 Uhr. Für den Besuch aller Anlässe ist eine Reservation notwendig. Die Veranstaltungen in Pratteln werden mit einem Corona-Schutzkonzept durchgeführt.