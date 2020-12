Premiere für mobile Impfteams im Baselbiet

«Die ersten Impfungen im Kanton Basel-Landschaft, in einem Alters- und Pflegeheim, haben stattgefunden», bestätigt Roman Häring, Leiter des Informationsdienstes des Kantonalen Krisenstabs. «Dabei konnten über 50 Personen geimpft werden. Die Impfungen verliefen reibungslos, sodass ab Dienstag planmässig weitere Alters- und Pflegeheime bedient werden können.»

Wie Heimleiterin Ellen Wieber im Vorfeld gesagt hatte, wollten sich rund drei Viertel der

Bewohnerinnen und Bewohner impfen lassen. Bei der Auswahl der Pflegeheime, in denen als Erstes geimpft wird, habe man keine konkrete Strategie verfolgt, heisst es beim Krisenstab weiter. Man habe gezielt Heime angefragt.

Bis zum 4. Januar sind die mobilen Teams noch unterwegs, um in weiteren Alters- und Pflegeheimen im Kanton Impfungen zu verabreichen. Im Gegensatz zu den Bewohnerinnen und

Bewohnern können sich die Angestellten der Heime noch nicht impfen lassen. Diese sind erst

in einem zweiten Schritt der schweizweiten Impfstrategie an der Reihe.