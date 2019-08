Am 3. August 1919, also am Samstag vor 100 Jahren, hatten die Freisinnigen in Baselland allen Grund zum Triumph: Es war gelungen, die beiden bisherigen freisinnigen Parteien, die sich spinnefeind waren, zur «Demokratischen Fortschrittspartei» zu vereinigen. In Liestal traten Delegierte zusammen, die 62 Ortssektionen mit rund 3800 Mitgliedern vertraten und deren Partei, wie die Wahlen von 1920 zeigen sollten, 55 von 96 Landräten stellte. Nie vorher und nie nachher war eine Partei in Baselland so stark. Die Delegierten wählten den 44-jährigen Nationalrat Dr. Adolf Seiler zum ersten Parteipräsidenten. Warum gab es zuvor zwei sich bekämpfende freisinnige Parteien? Und warum gelang so plötzlich die Einigung?

Die Zwietracht hatte mit der Kantonsgründung zu tun. Die Freisinnigen waren auf der Landschaft Basel die Revolutionspartei von 1798 und von 1830-32. Weil die Gleichheitsurkunde von 1798 nicht umgesetzt wurde, rebellierten die Landschäftler 1830 erneut, und diesmal führte die Revolution zur Trennung und zur Gründung des selbständigen Kantons Baselland. Im neuen Kanton waren sich die dominierenden Freisinnigen aber uneinig, wie es weitergehen soll. Die «Ordnungspartei» unter der Führung von Stephan Gutzwiller wollte ein System der strikten repräsentativen Demokratie einrichten, Stabilität erreichen, die Gewaltentrennung beachten sowie die Bildung und den technischen Fortschritt fördern. Die «Bewegungspartei» unter der Führung von Dr. Emil Remigius Frey wollte die Revolution weiterführen, die direkte Demokratie durchsetzen sowie für Gleichheit und sparsame Regierungsweise sorgen. Die beiden freisinnigen Parteien bekämpften sich lange Bis 1890 hatte mal die eine, mal die andere Partei die Oberhand. Phasenweise waren die Parteien als Vereine organisiert, meist aber scharten sich die Anhänger lose um die Zeitungen, die die Fahne für sie hochhielten. Nach 1890 nannte man die «Ordnungspartei» Regierungspartei, weil sie konsequent die konservative und bedächtige Regierung stützte. Ihr Organ war die «Basellandschaftliche Zeitung», und deshalb bezeichnete man sie auch als «Lüdinpartei» nach der Besitzerfamilie der Zeitung. Die «Bewegungspartei», die etwas grösser war, hiess Landratspartei und genoss die Unterstützung des «Landschäftlers», der anderen Liestaler Tageszeitung (sie ging 1964 ein); man rief sie daher auch «Landschäftlerpartei». Die Landratspartei war linker und farbiger, weil sie bei den Wahlen jeweils im Huckepacksystem auch Katholiken, Grütlianer und Vertreter des Bauern- und Arbeiterbundes auf ihre Listen nahm. Nach der Jahrhundertwende organisierten sich die beiden Lager, die «Bewegungspartei» 1905 als Jungfreisinnige Partei und 1908 als Freisinnige Volkspartei, die «Ordnungspartei» 1910 als Demokratisch-Volkswirtschaftliche Vereinigung und 1919 als Demokratische Partei. Diese beiden Parteien bekämpften sich aus politisch-inhaltlichen, taktischen und persönlichen Gründen. Man mied den Kontakt zu Anhängern der Gegenseite. Als Regierungsrat Albert Grieder, der bis dahin der «Ordnungspartei» angehörte, sich 1912 von der «Bewegungspartei» als Nationalrat aufstellen liess und gewann, ekelte man ihn aus dem vor allem aus Mitgliedern der «Ordnungspartei» bestehenden «Akademischen Kegelklub Liestal» hinaus. Sybille Rudin hat all diese Animositäten in ihrem spannenden Buch** äusserst anschaulich beschrieben. Die Angst vor dem Sieg der Sozialisten einigte den Freisinn Doch 1919 war plötzlich alles anders. 1918 hatten Volk und Stände das Proporzwahlsystem beschlossen, das im Herbst 1919 bei den Nationalratswahlen erstmals zur Anwendung kam, und der Druck war gross, den Proporz auch für die Landratswahlen einzuführen. Die Freisinnigen befürchteten, dass die Sozialisten bei einer Proporzwahl richtig abräumen würden. Denn 1917 waren in Russland durch die Oktoberrevolution die Kommunisten an die Macht gekommen, 1918 folgten Räterepubliken in Bayern und in Ungarn, und in der Schweiz kam es zum Landesstreik. Es gärte, die Sozialdemokraten verschiedener Richtung organisierten sich; sie hatten Zulauf. So hatten zum Zeitpunkt, als die «Demokratische Fortschrittspartei» gegründet wurde, die Grütlianer – gemässigte Sozialdemokraten ohne Marx und ohne Internationalismus – 30 Ortssektionen in Baselland, die marxistischen Sozialdemokraten 23 Sektionen.

Nie vorher und nie nachher war eine Partei in Baselland so stark wie die Freisinnigen 1920.

Die Freisinnigen beider Richtungen mussten damit rechnen, bei den nächsten Wahlen ihre Vormachtstellung zu verlieren. Ja man verdächtigte die Sozialisten sogar, dass sie mit einem Putsch die Macht anstrebten. In Baselland stimmten neun SP-Sektionen für den Beitritt zu Lenins Dritter Internationale, acht dagegen. Die Befürworter hatten die Oberhand mit 480 gegen 458 Stimmen. Mit der Fusion der Freisinnigen gelang es, die bürgerlichen Kräfte zu bündeln und auch die Bauern zu integrieren, die ebenfalls Lust hatten, wie in Zürich, in Bern und im Aargau eine eigene Partei zu gründen. In einem scharfen Wahlkampf gegen links sicherte sich die neue Partei im Oktober 1919 drei der vier Nationalratssitze; ein Sitz ging an die Sozialdemokraten. Zum Wahlkampf gehörten auch Zeichnungen des Kunstmalers Otto Plattner mit Texten des damaligen Redaktors und späteren Publizistikprofessors Karl Weber im redaktionellen Teil der «Basellandschaftlichen Zeitung» (siehe Hauptbild oben).