Protestfahrt am Gempen: Velofahrer wollen gefahrlos den Berg hoch

Für die Organisatoren überraschend tauchte an der Velodemo am Mittwoch das Unfallopfer auf. Der junge Mann sass auf dem Rennvelo. Lange habe er nur auf dem Ergometer trainieren können, sagte er der bz. Seit zwei Monaten dürfe er wieder Velo fahren. «Aber ich bin natürlich noch nicht fit.» Der Gempen sei immer sein Hausberg gewesen. Nach dem Unfall ist er zwei Mal an der Unglücksstelle vorbei geradelt, beide Male bergwärts. «Mir ging durch den Kopf, dass ich froh sein kann, wieder auf einem Velo fahren zu können.» Aber er habe auch Angst gespürt, «die Autos sind so schnell und die Motorräder immer so laut». Am Mittwoch fuhr er erstmals talwärts an der Stelle vorbei, so wie damals beim Unfall. Das war ihm wichtig, denn: «Ich möchte nicht, dass mich die Angst länger im Griff hat.»