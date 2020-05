Rappenspalter im Oberbaselbiet: Wunderlicher Fund der Baselbieter Archäologen

Ein ungewöhnlicher Fund beschäftigt die Mitarbeitenden von Archäologie Baselland: Gefälschte Schweizer Münzen aus den 1850er-Jahren, die bei Aushubarbeiten in Läufelfingen zum Vorschein kamen. Alle sind gespalten, was darauf schliessen lässt, dass sie einst konfisziert und zerstört worden waren.

Funde aus Läufelfingen enthalten kein Silber

Die Entdeckung in der Flur Hüslimatt ist bereits einige Monate her. Ende letzten Jahres fielen einem Polier in der Baggerschaufel einige Münzen auf. Eine Suchaktion förderte rund 170 Schweizer 20-Rappenstücke und zwei 10-Rappenstücke zu Tage. Ausgewählte Stücke kamen anschliessend nach Bern, wo sie am Institut für archäologische Wissenschaften der Universität auf ihre Metallzusammensetzung untersucht wurden.

Echte Rappenstücke aus der damaligen Zeit bestünden aus Billon, einer Legierung aus Kupfer und Silber. «Ganz anders die Läufelfinger Funde: keine Spur von Edelmetall», schreibt die Archäologie Baselland in einer Mitteilung. Für die Münzen aus dem Oberbaselbiet seien billigere Legierungen ohne Silber verwendet worden. Es handle sich demnach um Fälschungen.

«Wir können ausschliessen, dass die Münzen von Farinet gefälscht wurden»

Alle Münzen, die in Läufelfingen aus der Erde geholt wurden, sind gespalten. «Obwohl sie von hoher Qualität waren, ist davon auszugehen, dass sie als Fälschung entlarvt wurden», sagt der Baselbieter Kantonsarchäologe Reto Marti. Amtsstellen seien angewiesen worden, entdeckte und vermutete Fälschungen zu zerschneiden.

Die gefundenen Fälschungen stammen aus den ersten Jahren des Schweizer Bundesstaates. «Die Einführung eines einheitlichen Münzssystems führte dazu, dass alle alten Schweizer Münzen durch neue Prägungen ersetzt werden mussten. Millionen neuer 10- und 20-Räppler wurden in Umlauf gebracht», erklärt Marti. Viele Falschmünzer hätten sich dies zu Nutze gemacht.