Der Bedarf an Taschentüchern war am Dienstag im Gerichtssaal in Muttenz ziemlich gross: Der 48-jährige Angeklagte hat lange von Sozialhilfe gelebt und nun den Einstieg in einen geschützten Arbeitsplatz geschafft. Mit seiner 18-jährigen Tochter hat er Kontakt, mit einem weiteren elfjährigen Kind hingegen nicht – wegen der Mutter. Dies alles erzählte er im Gerichtssaal unter Tränen. Sein 41-jähriger Mitangeklagter lebt derzeit nach einem Unfall von Taggeldern der Suva, er hat eine stationäre Drogentherapie hinter sich und benötigt noch immer Ritalin. Vor Kurzem ist seine Mutter verstorben, was ihn am Dienstag ebenfalls in Tränen ausbrechen liess. Seine Tochter verfolgte den Prozess mit.

Die Anklageschrift dagegen wollte nicht so recht zu den beiden Verzweifelten passen: Sie müssen sich wegen zwei Raubüberfällen in Allschwil verantworten. Beide Tatorte liegen nur wenige Meter neben dem Kreisel Binningerstrasse/Fabrikstrasse im Gewerbegebiet. Im März 2014 parkierten sie zwei Strassen entfernt ihr Auto, zogen sich Gesichtshauben über und warteten nach Feierabend vor der Türe des Personalausganges beim Jumbo-Markt. Als der Geschäftsführer dort erschien, drängten sie ihn zurück, drohten mit ihren Messern und liessen sich von ihm den Safe öffnen. Mit einer Beute von rund 50 000 Franken verdufteten sie.

Was damals noch niemand wusste: Die Befehle gab lediglich einer der Männer, denn der andere war ein Angestellter des Jumbo-Markts und wollte sich keinesfalls verraten. Die Sache klappte, und im Januar 2015 schlugen die beiden Männer erneut zu: Beim benachbarten Coop Letten passten sie spätabends ebenfalls die Chefkassiererin ab, bedrohten sie mit einem Messer und flüchteten nach wenigen Minuten mit insgesamt rund 18 000 Franken. Die Opfer blieben unverletzt. Das Motiv für die beiden Raubzüge: Die zwei Männer waren schlichtweg pleite.

Auch nach diesem Überfall tappte die Polizei zuerst im Dunkeln, bis jemand aus dem Umfeld der Männer einen heissen Tipp gab. Die Telefone des Duos wurden abgehört, dabei plauderten die beiden Männer gemütlich darüber, ob der Migros in Birsfelden oder eine Tankstelle in Arlesheim möglicherweise lohnende Ziele wären. Im November 2015 wurden beide Männer verhaftet, sie sassen drei Wochen in Untersuchungshaft und legten ein umfassendes Geständnis ab. Im Verhör betonten sie, vor den Überfällen sei abgesprochen worden, dass sie bei Gegenwehr der Opfer sofort fliehen und keine Gewalt anwenden würden.

Bandenmässig oder nicht?

Umstritten war in der Gerichtsverhandlung am Dienstag das Strafmass: Bei einem Raub mit einer gefährlichen Waffe beträgt die Mindeststrafe ein Jahr. Küchenmesser fallen aber üblicherweise nicht unter diese Definition. Der 41-Jährige hatte zugegeben, beim Überfall ein verbotenes Schmetterlingsmesser dabei gehabt zu haben, wollte am Dienstag aber nichts mehr davon wissen. Stuft man das Vorgehen der Männer beim Raub als bandenmässig ein, beträgt die Mindeststrafe zwei Jahre.

Staatsanwalt Jörg Rudolf sah beides als gegeben und forderte für den 48-jährigen Mann eine unbedingte Freiheitsstrafe von dreieinhalb Jahren. Der 41-Jährige hingegen soll für vier Jahre hinter Gitter, weil er seinen eigenen damaligen Arbeitgeber überfallen hatte und auch die treibende Kraft im Duo gewesen sei. Die Verteidigerinnen hingegen betonten, die zwei Männer hätten keine Bande gebildet und auch keine weiteren Überfälle geplant, die abgehörten Gespräche seien blosses Gerede gewesen. Sie forderten für ihre Mandanten bedingte Freiheitsstrafen von 16 und 18 Monaten. Das Urteil fällt heute Mittwoch.