Raubüberfall auf Tankstellenshop in Bubendorf: Tatverdächtige Person festgenommen

Ende Januar ist ein Tankstellenshop in Bubendorf überfallen worden (die bz berichtete).

Nachdem sich die Polizei Basel-Landschaft mit einem Fahndungsaufruf an die Öffentlichkeit gewandt und Überwachungsbilder publiziert hat, gingen zahlreiche Hinweise aus der Bevölkerung ein. Diese führten in Verbindung mit nachgelagerten intensiven Ermittlungen auf die Spur der tatverdächtigen Person. Dabei handelt es sich um einen 24-jährigen Schweizer. Weitere Auskünfte zur Identität des mutmasslichen Täters können nicht erteilt werden, teilt die Polizei Basel-Landschaft am Dienstag mit.

Die Staatsanwaltschaft Basel-Landschaft hat gegen den Mann ein Strafverfahren eröffnet. Der Tatverdächtige wurde vom Zwangsmassnahmengericht Basel-Landschaft auf Antrag der Staatsanwaltschaft in Untersuchungshaft genommen.