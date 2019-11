Raubüberfall erfunden: Vereinsmitglied steckte Geld selber ein

«Es war eine Kurzschlusshandlung. Ich konnte kein Darlehen mehr erhalten», erklärte der 66-jährige Mann gestern vor dem Baselbieter Strafgericht etwas hilflos. Im vergangenen Januar hatte er wenige Tage vor der Generalversammlung zusammen mit dem Vereinspräsidenten knapp 25'000 Franken in bar bei der Bank bezogen, das Geld sollte er danach eigentlich zu Hause in Briefumschläge für die Vereinsmitglieder verpacken.

Geld unter einer Bank auf dem Gartensitzplatz versteckt

Das Ritual ist vorgeschrieben: Der frühere Sparverein nennt sich seit dem Jahr 2011 Fünfliberverein Muttenz und bezweckt die Förderung des Sparsinns im Sinne des zinslosen Sparens. Konkret werfen die Mitglieder alle zwei Wochen mindestens zehn Franken in einen Kasten, die 60 persönlichen Einwurfschlitze sind durchnummeriert. Jeweils im Januar an der Generalversammlung wird das Geld ausbezahlt, säumigen Sparern werden dabei allerdings «Bussen» abgezogen.

Doch zu Hause angekommen, versteckte der damalige Kassier des Vereins das Geld unter einer Bank bei seinem Gartensitzplatz und rief die Polizei, angeblich hätten ihm mehrere türkischsprachige Männer in einer Unterführung das Geld geraubt. «Warum türkischsprachig?», fragte Gerichtspräsident Daniel Schmid. «Ich dachte, so wirkt es glaubhafter», erklärte der 66-Jährige. Doch die Sache flog auf, und danach gestand der Mann auch frühere Griffe in die Vereinskasse. Konkret hatte er seit dem Jahr 2015 immer wieder Geld des Vereins abgezweigt, kurz vor der Generalversammlung dann aber die Löcher durch Privatdarlehen gestopft.

Teilweise hatte er bis zuletzt noch auf einen anderen Ausweg gehofft, etwa auf einen Lottogewinn. Unter dem Strich blieb ab Januar 2019 ein Fehlbetrag von knapp 40'000 Franken, diese Forderung gegenüber dem Verein hat der ehemalige Kassier anerkannt. Er entschied sich für ein abgekürztes Verfahren, Voraussetzung dafür ist nebst einem Geständnis auch eine Vereinbarung mit dem Privatkläger. Konkret lebt der Mann von AHV und Pensionskasse und hat monatlich 4250 Franken zur Verfügung. Er bezahlt inzwischen seine Schulden mit Raten von 300 Franken pro Monat an den Fünfliberverein zurück. «Das wird etwa elf Jahre dauern», kommentierte der Gerichtspräsident. Der Mann nickte stumm. Zusammen mit der Staatsanwältin einigte man sich auf eine bedingte Freiheitsstrafe von 14 Monaten wegen mehrfacher Veruntreuung, Irreführung der Rechtspflege, falschem Zeugnis und Urkundenfälschung.

Auch noch die Unterschrift seiner Frau gefälscht

Der letzte Punkt kam dazu, weil er eine Unterschrift seiner Frau gefälscht hatte, um die gemeinsame Lebensversicherungspolice für eines der Darlehen zu verpfänden. Am sozialen Dorfleben nimmt er nicht mehr teil. «Ich habe mich von meinen sogenannten Kollegen allesamt zurückgezogen», meinte er etwas verbittert. Die drei Richter genehmigten gestern den «Deal». Der 66-Jährige, die Staatsanwältin sowie eine Vertreterin des Fünflibervereins verzichteten danach explizit auf Rechtsmittel, die Sache ist damit definitiv erledigt.