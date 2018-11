Matthias Plattner ist überzeugt, dass Privatschulen einem Bedürfnis entsprechen. Deshalb hat der reformierte Pfarrer aus Sissach mit Mitstreitern den Verein Schule Nova gegründet. Dieser bezweckt, eine Schule nach dem Sudbury-Modell zu führen (siehe Box). Anfang Monat startete das Projekt in einem Provisorium, einem leer gestandenen Kindergartenpavillon, den die Gemeinde Sissach dem Verein vermietet.

Unzufrieden und unsicher

«Manche Eltern sind unzufrieden, wie es mit ihren Kindern in der Schule läuft», konstatiert Plattner und meint weiter: «Es gibt auch junge Eltern, die unsicher sind, ob sie ihre Kinder in der öffentlichen Schule einschulen wollen.» Privatschulen hätten in den vergangenen Jahren Zulauf und Zuwachs, auch von Personal. Plattner verweist auf Lehrkräfte, die aus der Volksschule ausgestiegen sind. Er war früher selber Lehrer, seine Frau ist diesem Beruf bis heute treu geblieben. Zunehmend habe sie gestört, dass sie Kindern in der öffentlichen Schule nicht mehr gerecht werden könne, berichtet Matthias Plattner. «Sie fand es zunehmend unbefriedigend zu sehen, wie immer wieder Kinder durch dauerndes Bewerten, Messen und Vergleichen in Stress geraten.» Schüler sind eben sehr unterschiedlich und haben verschiedene Bedürfnisse.