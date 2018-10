Ein neues zentrales Ausbildungszentrum will der Gärtnermeisterverband beider Basel in Liestal bauen. Die Baselbieter Regierung beantragt dem Landrat einen Beitrag an die Erstellungskosten von 1,424 Millionen Franken.

Der zweigeschossige Neubau soll im Gebiet Weiermatt in Liestal erstellt werden, wie es in der am Mittwoch überwiesenen Landratsvorlage heisst. Die dortige Liegenschaft will der Regionalverband der Gärtnermeister beider Basel dem Kanton Basel-Landschaft abkaufen. Insgesamt werden die Kosten für das Ausbildungszentrum auf rund 6,9 Millionen Franken veranschlagt. Enthalten sind darin rund 2,9 Millionen Grundstückskosten. Das zentrale Ausbildungszentrum soll 2020 in Betrieb genommen werden. Bislang werden die überbetrieblichen Kurse an insgesamt neun Standorten in Basel-Stadt und Basel-Landschaft durchgeführt. Dies ist gemäss Landratsvorlage mit grossem logistischen, zeitlichen und finanziellen Aufwand verbunden. Nicht alle Standorte erfüllten zudem die notwendigen Anforderungen. Im geplanten Zentrum sollen zudem auch Prüfungen durchgeführt werden.