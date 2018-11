Die Region und der Bundesrat

Am Freitag könnte die Baselbieter CVP-Nationalrätin Elisabeth Schneider-Schneiter auf das offizielle Bundesrats-Ticket ihrer Partei gehievt werden. Bevor wir uns bei unserem Bundesratsquiz der Politikerin aus Biel-Benken zuwenden, werfen wir einen Blick in die Geschichte und starten mit einer einfachen Frage: Wer war der letzte amtierende Bundesrat aus dem Baselbiet?

Natürlich, Emil Frey war es, der von 1891 bis 1897 einer der sieben Bundesräte war. Welches Departement führte er während seiner gesamten Amtszeit?

Irgendwie lag es nahe, dass Frey, der zuvor auch Landschreiber und Regierungsrat im Baselbiet war, sich den eidgenössischen Militärangelegenheiten widmete. Schliesslich war er …

1897 trat Emil Frey verbittert und vorzeitig aus dem Bundesrat zurück. Was war die Ursache?

Seit 1897, also seit 121 Jahren, wartet das Baselbiet also auf eine erneute Vertretung im Bundesrat. Doch welcher Kanton wird bei Bundesratswahlen noch länger verschmäht?

Ja, die armen Glarner. Aber auch sie sind immer noch besser dran als welche fünf Kantone, die noch gar nie eine Vertretung nach Bern in den Bundesrat schicken konnten?

Dass der Jura als jüngster Kanton noch nie zum Handkuss kam, liegt auf der Hand. Wer aber auch auf Basel-Stadt getippt hat, liegt völlig falsch. Der letzte Bundesrat vom Rheinknie war natürlich der unvergessene …

Richtig, der Basler Hans Peter Tschudi war von 1959 bis 1973 Vorsteher des Eidgenössischen Departements des Inneren und verankerte als «Vater der AHV» das 1948 aus der Taufe gehobene Vorsorgewerk in der Verfassung. Doch wie hiessen alle Bundesräte, die Basel-Stadt in der Geschichte des Bundesstaats stellte?

Ja, neben Hans Peter Tschudi war der etwas in Vergessenheit geratene Ernst Brenner der bisher einzige andere Basler Bundesrat. Er stand von 1897 bis zu seinem Tod 1911 dem Justiz- und Polizeidepartement vor. Doch wieso verdient es der Basler Politiker Johann Jakob Stehlin (1803-1879), im Zusammenhang mit der Geschichte des Bundesrats trotzdem erwähnt zu werden?

So werden Sie nie Bundesrat!

Aber, aber! In unserem Quiz hatte es doch so viele einfache Fragen! Ab sofort müssen Sie mehr als den Sportteil in der bz lesen.