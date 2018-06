Herr Buchs, waren Sie überrascht, als Sie den Untersuchungsbericht zu den Vorfällen im Reinacher Asylzentrum gelesen haben?

Melchior Buchs: Überrascht nicht, aber mich beschäftigt die im Bericht dargestellte Situation: Dass man über so lange Zeit eine einzige Perspektive auf die Probleme rund ums Asylzentrum hatte. Dass man den Prozess nicht mehr stoppen konnte, als man realisiert hat, dass gewisse Dinge aus dem Ruder laufen. Als nicht für das Geschäft zuständiger Gemeinderat beschäftigt mich auch, dass ich in diesem Wahrnehmungsfilter ebenfalls gefangen war. Der Gemeinderat muss sich da an der Nase nehmen. Wir haben mit zuwenig Nachdruck Antworten hinterfragt.