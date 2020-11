Revidiertes Baselbieter Wildtier- und Jagdgesetz verbietet Baujagd

Der Baselbieter Landrat hat am Donnerstag in seiner zweiten Lesung eine Totalrevision des Jagdgesetzes gutgeheissen, das den Umgang mit Wildtieren und der Jagd regelt. Die sogenannte Baujagd ist neu grundsätzlich verboten - in Ausnahmefällen wird sie aber gestattet. Bei der Baujagd wird ein Hund in den Fuchs- oder Dachsbau geschickt, der das Wildtier ans Tageslicht treiben soll, damit es vom Jäger geschossen werden kann.