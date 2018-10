Mit 3000 Franken büsste der Aescher Primarschulrat die Mutter eines Drittklässlers, weil sie ihren Sohn für knapp drei Monate aus der Schule genommen hatte – dies ohne Bewilligung. Dagegen rekurrierte die Alleinerziehende. Zunächst nur halbwegs erfolgreich, denn die Baselbieter Regierung fand, dass es richtig gewesen sei, eine Busse auszustellen. Nur senkte sie diese wegen der finanziellen Situation der Frau auf 2000 Franken. Das war der Aescherin nicht genug. Sie zog den Fall ans Kantonsgericht weiter. Nicht zum ersten Mal musste sich die Baselbieter Justiz zu Schulschwänzern äussern. Einmal jährlich, so die Sprecherin der Bildungsdirektion, beschäftige sich der Regierungsrat mit Schulbussen.

Die Rekurrentin hatte gute Argumente in der Hand. Im Winter 2017 hatte sie die Schule um eine Dispensation ihres Sohns ersucht. Dies mit der Begründung, sie wolle ihre kranke Mutter im Ausland pflegen. Daher müsse ihr Sohn, der die 3. Klasse besuchte, für die Zeit von März bis Juni von der Schule dispensiert werden. Das Gesuch wurde abgelehnt – unter anderem stützte sich der Schulrat auf die in der Schweiz geltende Schulpflicht.

Gemäss kantonalem Bildungsgesetz sind die Eltern zudem «verpflichtet ihre Kinder anzuhalten, in die Schule zu gehen». Wer dagegen verstösst, kann mit bis zu 5000 Franken gebüsst werden. Der Schulrat stützte sich auf diese Gesetze. Doch die Mutter des Drittklässlers machte geltend, ihr Sohn habe in den drei Monaten im Ausland eine Schule besucht. Sie legte einen «Progress Report» der Charles H. Kim Elementary School in Los Angeles vor. Das (nicht unterzeichnete) Dokument bestätigte, dass ihr Sohn die Schule vom 27. März bis 11. Juni 2017 besucht hatte.

Sowohl beim Schulrat als auch beim Regierungsrat sorgte dies für Stirnrunzeln. Schliesslich hatte die Mutter vor dem Auslandsaufenthalt gesagt, sie werde nach Russland reisen. Und dies nach ihrer Rückkehr wieder bestätigt. Kantonsrichter Hans Furer äusserte deshalb seine Zweifel am Zeugnis. «Ist das nun eine staatliche Schule oder eine private?», fragte er. «Eine amerikanische Privatschule hätte sich die Frau kaum leisten können», fügte er an. Er beantragte, dass die Mutter die ganze Busse bezahlen müsse.

Alternativlose Situation

Ob es sich beim «Progress Report» um eine Fälschung handelt, konnten die Kantonsrichter nicht eruieren. Immerhin konnten noch im Gerichtssaal die Fragen Furers beantwortet werden. Eine kurze Google-Recherche ergab: Die Schule ist öffentlich. Mit grosser Wahrscheinlichkeit, meinte Referent Niklaus Ruckstuhl, habe der Drittklässler während seiner Abwesenheit in Aesch also die Schule besucht. Auch seien nach dessen Rückkehr tatsächlich schulische Fortschritte bemerkt worden. Ruckstuhl hielt der Beschwerdeführerin unter anderem auch zugute, dass sie in einer alternativlosen Situation gesteckt habe. Einen Zehnjährigen könne eine Mutter nicht vier Monate alleine lassen; ebenfalls sei eine Fremdbetreuung kaum organisierbar. Vielmehr warf er der Regierung vor, dass sie den Fall so bewertet habe, als wäre der Junge gar nicht zur Schule gegangen.

Ruckstuhl stellte erfolgreich den Antrag, die Busse fallen zu lassen und durch eine Mahnung zu ersetzen. Die Frau solle sich künftig an die gesetzliche Pflicht halten, ihr Kind in die Schule zu schicken.