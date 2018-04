Mit 0,9 Promille die Kontrolle über das Auto verloren: Der Frontal-Crash von René Rindlisbacher in Niederdorf (BL) sorgte über Ostern landesweit für Aufsehen. Gegenüber dem «Blick» zeigte sich der Aargauer Kabarettist zerknirscht: «Ich habe Mist gebaut.» Gleichzeitig betont er, dass er mit den beiden Opfern täglich telefoniere und es allen gesundheitlich gut gehe. «Wir sind glimpflich davon gekommen, haben nur Prellungen erlitten», sagte er im «Blick».

Ehepaar nicht schwer verletzt

In der Mitteilung der Baselbieter Polizei von vergangener Woche war noch davon die Rede, dass die beiden Insassen des entgegenkommenden Fahrzeugs «schwer verletzt» mit der Rega in ein Spital geflogen wurden. «Mein Wissensstand ist, dass die Personen nicht so schwer verletzt wurden, wie dies zunächst dargestellt wurde», sagt nun aber Nico Buschauer, Sprecher der Baselbieter Staatsanwaltschaft. Zum Glück. Offenbar konnte das betroffene Ehepaar das Spital bereits wieder verlassen.

Stawa-Sprecher Buschauer will dies der Polizei nicht als Fehlleistung vorhalten. Diese habe ihre Einschätzung der Lage nach bestem Wissen und Gewissen getroffen. Einen «Lehrblätz» gebe es aber gleichwohl für alle Beteiligten: «Es wäre hilfreich, die Strafverfolgungsbehörden würden sich künftig zur Schwere der Verletzungen vorsichtiger äussern», findet Buschauer.

Ausweis wohl über ein Jahr los

Gegenstand der laufenden Strafuntersuchung ist auch die Geschwindigkeit, mit der Unfallverursacher Rindlisbacher unterwegs war. In einem Interview mit «TeleM1» räumte er selber ein, dass er «zu schnell» in eine Rechtskurve gekommen sei.