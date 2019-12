Rohner-Areal schrumpft ein Stück: Privater schnappt Häuser weg

Noch lagern auf dem Areal der konkursiten Prattler Chemiefirma Rohner AG rund 250 Tonnen Abfall. Nach und nach werden sie durch die Grundbesitzerin, die Immobilienfirma Hiag, fachgerecht entsorgt. Laut einer Mitteilung der Baselbieter Bau- und Umweltschutzdirektion von Anfang Woche dürfte es noch bis Herbst 2020 dauern, bis das 32'000 Quadratmeter grosse Areal entlang der Güterstrasse nahe des Prattler Bahnhofs «chemiefrei» ist. Danach folgen der Rückbau der Gebäude und die Altlastensanierung des Geländes.

Seit die bz Ende September publik gemacht hatte, dass Hiag und das kantonale Konkursamt keinen Investor für den Weiterbetrieb der Rohner-Anlagen gefunden haben, steht fest, dass das ganze Areal definitiv zu Wohnraum weiterentwickelt werden soll. Wobei: Zwei Rohner-Gebäude bleiben sicher stehen und werden voraussichtlich auch nie Wohnungen beherbergen. Es handelt sich um das fünfstöckige, beige Bürogebäude an der Güterstrasse 19, in dessen Erdgeschoss die Rohner-Betriebsfeuerwehr untergebracht ist, sowie um die alte Rohner-Kantine direkt dahinter. Sie gehörten bislang dem Wohlfahrtsfonds von Rohner, der sich aber in Liquidation befindet.