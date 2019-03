Die Forderungen, die Prattler Chemiefirma Rohner AG solle temporär oder gleich ganz geschlossen werden, wurden in den vergangenen Tagen immer lauter. Nachdem der Kanton Baselland zuerst unsicher war, ob dies rechtlich überhaupt durchzusetzen wäre, hat er nun überraschend schnell reagiert: Gestern Nachmittag publizierte die Bau- und Umweltschutzdirektion (BUD) eine Mitteilung, in der sie festhielt, dass das Amt für Umweltschutz und Energie (AUE) als Aufsichtsbehörde «konkrete Massnahmen in Bezug auf die Sicherheit des Abwassersystems der Rohner AG inklusive aller abwasserrelevanten Bauwerke eingeleitet hat».

So verklausuliert die Mitteilung, so deutlich wird BUD-Sprecher Nico Buschauer auf Nachfrage der «Schweiz am Wochenende»: «Wir haben der Rohner AG eine Verfügung zugestellt, dass sie ihr gesamtes Abwassersystem inklusive der Leitungstunnel einer umfassenden Dichtheitsprüfung unterziehen müssen.» Die Prüfung müsse von einer anerkannten Fachfirma durchgeführt und die Kosten von der Rohner AG getragen werden. Ein umfassender Schlussbericht müsse dem AUE bis zum 30. April vorliegen. Dass dies für die 200-Mann-Firma keine Fingerübung sein wird, liegt auf der Hand.