Dass die Betriebsfeuerwehr der Prattler Rohner AG gleich durch zwei Tests des Baselbieter Feuerwehr-Inspektorats rasselte, konterte die Chemiefirma in der bz von heute Montag trocken: «Seit 1971 sind wir in einem funktionstüchtigen Feuerwehr-Verbund. Im Ernstfall werden drei Feuerwehren gleichzeitig und automatisch alarmiert. Dieser Verbund wurde im genannten Kontrolltest nicht berücksichtigt.»

«Der Verbund ist gar nicht offiziell von uns bewilligt», sagt der Baselbieter Feuerwehr-Inspektor Werner Stampfli nun auf Nachfrage. Die Störfallverordnung schreibe das vor. Wäre es ein offizieller Verbund, die Rohner AG wäre nicht alleine getestet worden. Bloss, so fügt Stampfli an: «Null plus Null ergibt auch Null.»