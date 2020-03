Rolf Wirz sitzt ab Juli in der Exekutive von Nusshof - ohne offizielle Kandidatur.

Der bei der Nachwahl vor gut einer Woche mit 31 Stimmen gewählte Rolf Wirz wird Anfang Juli sein Amt als Gemeinderat von Nusshof antreten. Dies, obwohl der 56-Jährige nicht offiziell kandidiert hat. Carolina Fricker, die – ebenfalls ohne offizielle Bewerbung – am 22. März auf 13 Stimmen gekommen ist, hat aus beruflichen Gründen erwartungsgemäss ihren Verzicht erklärt (bz vom 24. März).

Rolf Wirz hat sich seinen Entscheid nicht leicht gemacht: «Es war ein hartes Ringen mit mir selber, ich war hin- und hergerissen.» Er habe die Wahl schliesslich akzeptiert, weil sich Nusshof in einer Notlage befinde. «Ich habe für vier Jahre zugesagt und will das auch ganz klar so kommuniziert haben», betont Wirz. In der kommenden Amtsperiode gehe es ihm darum, im Dorf eine Atmosphäre zu schaffen, damit die Leute wieder mehr Interesse verspürten, aktiv am politischen Leben teilzunehmen.

Wie genau die Nusshöfer Exekutive ab 1. Juli aufgestellt sein wird, ist noch offen. Zwar wäre die dreiköpfige Behörde mit dem bisherigen Gemeinderat Niklaus Lang, der schon im Februar gewählt worden ist, und dem Neuen Rolf Wirz handlungsfähig. Die beiden haben sich zweimal getroffen und «intensive» Gespräche geführt.

Wirz befürwortet jedoch eine zweite Möglichkeit: Dass die derzeitige Finanzchefin Karin Schweizer ihr Amt vorläufig weiterführt, obwohl sie auf die Erneuerungswahl verzichtet hat. «Damit hätten wir eine gewisse Stabilität und Kontinuität bei den Finanzen», begründet Wirz und bestätigt, er habe Schweizer angefragt. Sie werde sich das überlegen und mit den amtierenden Gemeinderäten besprechen.

Karin Schweizer könnte als Nichtgewählte für die kommende Amtsperiode weiterhin im Gemeinderat verbleiben, weil die Baselbieter Regierung die laufende Periode auf längstens Ende Dezember 2020 ausgedehnt hat. Dies erforderten die abgesagten Wahlen und Abstimmungen im Mai und Juni.

Als sich Wirz und Lang wegen der Jagd stritten

Vor ein paar Jahren gerieten sich Niklaus Lang und Rolf Wirz wegen der Jagdpachtvergabe in die Haare. Wirz’ Jagdgesellschaft Nusshof, die er damals präsidiert hatte, kam nicht mehr zum Zug. Der Streit führte bis vor Kantonsgericht. Auch in einer zweiten Vergabe zog diese Jagdgesellschaft den Kürzeren, verzichtete jedoch auf einen erneuten Rekurs.

«Hier gibt es eine Differenz, und wir werden uns auch nicht einig darüber», erklärt Rolf Wirz. Aber das sei nun mal so und bloss ein Nebenaspekt. Wirz ist zuversichtlich, mit Lang im Gemeinderat konstruktiv zusammenarbeiten zu können.