Am Donnerstagabend kam es im Industriegebiet Kägen in Reinach zu einem Unfall. Gemäss den bisherigen Erkenntnissen der Polizei Basel-Landschaft fuhr ein 25-jähriger Autofahrer, von der Bruggstrasse her, in den Kreisel Bruggstrasse/Aumatt-/Kägenstrasse ein und wollte diesen in Richtung Dornach wieder verlassen.

Trotz einem Sicherheitsstopp vor der Einfahrt in den Kreisel, übersah er eine Rollerfahrerin, welche bereits auf der Bruggstrasse, aus Richtung Dornach, in den Kreisel gefahren war und diesen Richtung Kägenstrasse verlassen wollte.

Durch eine Vollbremsung konnte die 57-jährige Rollerfahrerin eine Kollision mit dem Auto verhindern, stürzte dabei jedoch auf die Fahrbahn.

Beim Sturz zog sich die Rollerfahrerin Verletzungen zu und musste durch die Sanität in ein Spital eingeliefert werden.

