Roman Brunner ist der neue Fraktionspräsident der SP

Brunner ist Gymnasiallehrer und seit 2015 im Landrat. Seit der letzten Legislatur hatte er das Amt des Vizepräsidenten der SP-Fraktion inne. Ab November wird er jetzt also das Präsidium übernehmen.

Die SP als stärkste Fraktion will in der laufenden Legislatur das Baselbiet aktiv mitgestalten und den Menschen die Vorzüge einer sozialdemokratischen Politik aufzeigen, so der Wortlaut der Medienmitteilung, die am Donnerstag verschickt wurde. Die Fraktion blicke hier einer konstanten Herausforderung entgegen.

«Ich freue mich über das Vertrauen der Fraktion und auf die Verantwortung bei der neuen Aufgabe. Gerade das letzte halbe Jahr hat gezeigt, dass unsere Gesellschaft auf Solidarität und die Schwächsten auf Schutz angewiesen sind. Dafür steht die SP, und dafür werde ich mich zusammen mit der Fraktion einsetzen», so Brunner im Kommuniqué seiner Partei.