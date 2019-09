Inmitten der stillgelegten Gleisanlagen auf dem südlichen Dreispitz sind derzeit fast zwanzig dunkelgrüne Briefkästen verteilt, verschlossen mit eisernen Vorhängeschlössern. Ein Blick auf die seitlich montierten Anhänge verrät: Seit dem 23. September findet hier das interaktive Spiel «Weichen der Zukunft»statt.

Diskutieren erwünscht: blau oder rot?

Das Spiel kann rund um die Uhr und alleine oder in Teams bestritten werden. Erforderlich ist lediglich die Anmeldung auf der Website der Organisatoren, nach der man dann per E-Mail den Zahlencode für die Schlösser erhält. Das Konzept ist simpel: In jedem Kasten befinden sich sieben Fragen zum persönlichen Verhalten im Alltag: «Würde es dir gefallen, dich komplett selbst versorgen zu können?» «Wenn du wählen gehen darfst und kannst, gehst du?». Zur Option stehen jeweils zwei verschiedene Antworten, denen die Farben Blau und Rot zugeordnet sind (beim ersten Posten stehen drei Möglichkeiten zur Auswahl).

Jetzt zeigt sich der zusätzliche Spassfaktor, den man als Gruppe erhält: Quasi als Repräsentation einer «Mini-Gesellschaft» kann man über die Fragen diskutieren und versuchen, die anderen mit seinen Argumenten zu überzeugen. Schlussendlich entscheidet aber jeder für sich selbst: blau oder rot. Demokratisch wird ausgezählt und entschieden. Die Farbe, welche am meisten gewählt wurde, entscheidet über den weiteren Spielverlauf. So ist man bei jeder Weiche gezwungen, einen der beiden Wege zu gehen.

So geht es weiter, bis man zu den Endkästen gelangt. In diesen befindet sich ein Zukunftsszenario. Es verrät den Spielenden, in was für einer Welt sie im Jahre 2050 leben würden, wenn sie sich in den nächsten dreissig Jahren tatsächlich immer so verhalten hätten, wie sie es mit ihren Antworten implizierten. Unter Umständen dauert das Spiel der Weichen gar nicht so lange: Trifft man nämlich gleich bei den beiden ersten Posten die falschen Entscheidungen, findet man sich in einer Zukunft wieder, in welcher der Planet Erde nur noch sehr spärlich bewohnbar ist.

Es ist auch eine Frage der Gerechtigkeit

Lanciert wurde die Mischung aus Escape Room, Schnitzeljagd und Stammtischdiskussion vom Ökozentrum in Langenbruck. Nachdem die Christoph Merian Stiftung die Gleisanlagen für ein Projekt ausgeschrieben hatte, kam die Idee mit dem Entscheidungsspiel schnell auf: «Die Geleise und ihre Weichen sind natürlich prädestiniert dafür», so Projektleiterin Anne-Catherine Grandchamps. Das Spiel solle die Teilnehmenden vor allem darauf aufmerksam machen, dass jede Entscheidung eines Einzelnen einen grossen Einfluss auf die Zukunft aller habe.

Schliesslich sei es auch eine Frage der sozialen Gerechtigkeit: «Im Alltag ist man sich oft gar nicht bewusst, welche Auswirkungen unser Konsumverhalten auch auf Menschen hat, die am anderen Ende der Welt leben», so Grandchamps.





Bis zum 30. November 2019

Alte Gleisanlage auf dem Dreispitz (Start: Münchenstein, Reinacherstrasse 3), rund um die Uhr, Eintritt frei

www.weichenderzukunft.ch