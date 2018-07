Antrag auf Wiedereinstellung

Rund die Hälfte aller an der Zwingner Primarschule tätigen Lehrpersonen möchten nun, dass der entlassene Schulleiter zurückkehrt. «Wir stellen den Antrag, die Fortsetzung des Arbeitsverhältnisses mit Erich Rubitschung bis zur Beendigung des nächsten Schuljahres zu erwägen, damit eine reibungslose Übergabe an eine neue Schulleitung gewährleistet werden kann», schreiben sie in einem Brief an den Schulrat. Den Entscheid des Gremiums als unabdingbar hinzunehmen, würde für die Unterzeichnenden bedeuten, die Destabilisierung der gesamten Schule in Kauf zu nehmen, heisst es weiter. Das sei vor allem auch zum Wohle der Kinder und des Schulbetriebs nicht sinnvoll. Eine fristlose Kündigung sei nur dann zulässig, wenn «so schwerwiegende Gründe vorliegen, dass eine Fortsetzung des Arbeitsverhältnisses nicht mehr zumutbar ist».

Eine der unterzeichnenden Lehrpersonen, die anonym bleiben möchte, erklärt der bz: «Viele Lehrerinnen und Lehrer sind der Ansicht, dass Erich Rubitschung einen solchen Abgang nicht verdient hat.» Er habe sich immer für die Methodenvielfalt an der Schule eingesetzt, was allseits geschätzt worden sei. Alle in Zwingen – die Schülerinnen und Schüler, Eltern und Lehrpersonen – seien traurig, dass «das Ganze so eskaliert ist». Rubitschung geniesse unter der Lehrerschaft einen grösseren Rückhalt als die Lehrerin Marianne Lander. Diese hatte die ganze Geschichte ins Rollen gebracht, als sie auf die anthroposophischen Lehrmethoden aufmerksam machte. Aufgrund von Meinungsverschiedenheiten mit Erich Rubitschung hat sie ihre Kündigung eingereicht. Wann man mit einer Antwort des Schulrats auf den Antrag der Lehrer rechnen kann, ist zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht klar. Der zuständige Schulrat Harald Schmidlin war gestern für eine Auskunft nicht zu erreichen.