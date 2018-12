Paul Hofer ist weg. Weit weg. Zurzeit sitzt er im australischen Melbourne an irgendwelchen Sitzungstischen und verhandelt mit potenziellen Geldgebern über die Unterstützung eines Start-Up-Unternehmens. Der 71-Jährige jettet um die Welt. Das ist sein Leben. War es schon immer. Natürlich: Es gibt auch den Oberwiler Politiker Hofer, der es bis in den Landrat und ins Parteipräsidium der FDP Baselland geschafft hat. Doch auch wenn er dem Parlament erhalten bleibt – mindestens bis zu den Wahlen 2019 – hat Hofer mit seinem Rücktritt als Parteipräsident am Mittwoch ein Zeichen gesetzt.

Wenn das politische Engagement die Erfolge des eigenen Unternehmertums gefährdet, dann hat das Unternehmen Vorrang. Das gilt längst nicht nur für Hofer, sondern ist der Grund, weswegen es grundsätzlich wenige selbstständige Unternehmer in politischen Ämtern gibt. Paul Hofer hat erkannt, dass er vielleicht noch alle zwei Wochen in den Landrat sitzen kann, nicht aber eine gespaltene Partei in die alles entscheidende vierjährliche Schlacht der Gesamterneuerungswahlen von Regierung und Kantonsparlament führen kann.