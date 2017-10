Der Baselbieter Team-Orientierungslauf ist unbestritten der grösste und beliebteste kantonale Breitensportanlass. Rund 1600 Läuferinnen und Läufer, aufgeteilt in 558 Teams, haben am Sonntag die 65. Auflage als grosses Sportfest in familiärem Rahmen zelebriert.