Vor kurzem ist Ruth Gonseth (74) wieder von einem viermonatigen Einsatz in ihrer Klinik in Nepal zurückgekehrt. Das Ziel, als Ärztin in einem Entwicklungsland zu arbeiten, hatte sie schon als Gymnasiastin vor Augen. Damals organisierte sie mithilfe eines Missionars und der Schweizer Botschaft einen Schüleraustausch zwischen ihrem Gymnasium in Aarau und einer Schule an der Elfenbeinküste und für sie war klar: Dorthin wollte sie nach dem Medizin-Studium als Helferin zurück. Dass dies aber erst im Pensionierungsalter und in Asien statt in Afrika der Fall sein würde, hätte sie damals nicht für möglich gehalten. Doch das Leben spielte anders.

Zwar studierte Gonseth tatsächlich Medizin, heiratete aber früh und wurde mit 23 Mutter. Diese neue Rolle, ihre Assistentenjahre und ihre neu eröffnete Hautarztpraxis in Liestal liessen Afrika in weite Ferne rücken. Stattdessen widmete sie sich nebenberuflich ihrem zweiten Steckenpferd, das für ihr politisches Leben zu einem eigentlichen Zugpferd werden sollte: dem Schutz der Umwelt.

Der erste Schritt war die Mitbegründung des Vereins Ärzte für Umweltschutz, dem einst ein Viertel aller Schweizer Ärzte angehörte. Treiber war für viele Mediziner, so auch für Gonseth, die hohe Schadstoffbelastung der Luft. Gonseth übernahm das Präsidium des Baselbieter Ablegers, später jenes des Schweizer Dachverbands.

Zuerst naiv, aber stets furchtlos

Dass Gonseth in den Folgejahren in verschiedensten Gremien immer wieder in die Rolle der Präsidentin rückte oder gerückt wurde, hat mit ihrer ruhigen, überlegten, oft von einem gewinnenden Lächeln begleiteten, trotzdem aber dezidierten und furchtlosen Art zu tun.

Das blieb auch den Wählern nicht verborgen, die sie in den 1980er-Jahren in den Liestaler Einwohnerrat und den Landrat, 1991 in den Nationalrat wählten. Ohne die persönlichen Glanzresultate, die Gonseth bei den Wahlen jeweils einfuhr – sie sass zehn Jahre lang im Nationalrat – hätten die Baselbieter Grünen diesen Sitz vergessen können.

Aber Gonseth musste auch Lehrgeld bezahlen: «Ich war ein politisches Greenhorn und die Mechanismen waren mir fremd. So bin ich auch ziemlich naiv ins Thema Banntagschiesslärm hineingerutscht.» Naiv vielleicht, aber eben auch furchtlos. Denn der Banntag war und ist in Liestal eine heilige Kuh und Gonseth rüttelte an dessen Fundament, indem sie das Schiessen infrage stellte.

Dies, nachdem eine Frau im Stedtli einen Hörsturz erlitten hatte. Gonseth ging bis vors Bundesgericht, wo sie zwar unterlag, aber trotzdem bewirkte, dass das Schiessen heute geordnet und unter Abgabe von Gehörpfropfen abläuft. Dank dieses Engagements, das ihr übrigens bei Wahlen nicht schadete, ist Gonseth an Liestaler Banntagen unsterblich geworden: Wenn an diesen Männertagen über eine Frau geredet wird, dann über sie.

In ein Wespennest stach die streitbare Politikerin auch mit einem andern, nachhaltigen Engagement – ihrem Einsatz gegen die Gentechnologie. So stand sie als Präsidentin der Schweizerischen Arbeitsgemeinschaft Gentechnologie auch bei der Genschutz-Initiative, die eine weitgehende Einschränkung forderte, an vorderster Front und wurde für die Pharma- und Agrochemie-Industrie zu einem roten Tuch. Zwar ging Gonseth auch hier als Verliererin vom Feld, ebnete aber den Weg, dass es später in der Landwirtschaft zu einem Gentech-Moratorium kam. Dieses wurde vom Parlament im Juni eben erst um weitere fünf Jahre verlängert.

Dalai Lama am eindrücklichsten

Ihren persönlichen Lebensweg sollte aber ein anderes Engagement tiefgreifender beeinflussen: Gonseth wurde Präsidentin der parlamentarischen Gruppe Schweiz-Tibet. In dieser Funktion reiste sie mehrmals nach Tibet und traf viermal mit dem Dalai Lama zusammen. Gonseth: «Er ist die eindrücklichste Persönlichkeit, der ich begegnet bin. Imponiert haben mir vor allem seine Weltoffenheit, seine Toleranz und sein riesiges Wissen.»

Und sein Wesen, ist anzufügen.

Denn als Gonseth ihn vor dem ersten Treffen in seinem Hotelzimmer abholen musste, hatte sie «wahnsinnigen Bammel und Respekt», wie sie erzählt. Aber der Dalai Lama habe sie mit seinem typischen Lachen empfangen, habe sich an ihrem Arm eingehängt und sei mit ihr in die Hotelhalle spaziert. Dabei sei all ihre Scheu schlagartig gewichen. Ihr Eintauchen in die tibetische Welt – ihr heimisches Bücherregal zeigt, dass dieses tief war – verschob Gonseths Prioritäten aus ihren Jugendjahren: Sie wollte nun nicht mehr in Afrika, sondern im Tibet helfen.

Doch die Olympischen Spiele von 2008 in China machten ihr einen Strich durch die Rechnung. Wegen einer Einreisesperre konnte die Ärztin, die sich selber frühpensionierte, nicht in den Tibet reisen. Also änderte sie ihre Pläne und landete auf der Südseite des Himalaja-Gebirges in Nepal, wo Abertausende von tibetischen Flüchtlingen leben. Aus heutiger Sicht ist Gonseth froh über diese Wende, denn eine Freundin von ihr, die in China ein Hilfsprojekt lancierte, sei plötzlich nicht mehr ins Land gelassen worden. Und Gonseths China-Karten waren nach ihrer Parteinahme für die Tibeter ohnehin nicht allzu gut.

Dafür hat Gonseth nach einigen Rückschlägen – Korruption, Vertragsbrüche, Umzug – definitiv Fuss gefasst in Nepal. Sie leitet heute an einem Regionalspital mit 30 Betten im ländlichen Süden die dermatologische Klinik, an der sie sieben Personen, darunter zwei Ärzte, beschäftigt. Das Spital verfügt noch über eine Allgemeinmedizin-Abteilung und eine Dialyse-Station. Zudem ist eine mit Gonseth befreundete Frauenärztin vom Limmattal-Spital in Schlieren daran, eine Frauenabteilung aufzubauen.

Gonseth sagt: «In den drei Jahren, in denen wir hier sind, hat sich die Patientenzahl vervielfacht. Heute kommen täglich 300 Personen, 100 davon sind dermatologische Patienten.» Denn die Situation in Nepal mit vielen Hautkrankheiten und wenigen Dermatologen sei alles andere als optimal.

«Hallo Doktor Ruth»

Gonseth kümmert sich aber nicht nur um ihre Abteilung, sondern mithilfe ihres grossen Netzwerks in der Schweiz auch um die Ausstattung des ganzen Spitals, das derzeit auf 50 Betten und mit einem neuen Ambulatorium erweitert wird. Dabei wird sie immer wieder von Volontären aus der Schweiz ehrenamtlich für Wochen oder Monate vor Ort unterstützt. Und auch interessierte Besucher tauchen ab und zu auf.

Eine, die selber einen Augenschein von Gonseths Hilfsprojekt in Nepal nehmen wollte, ist Nationalrätin Maya Graf. Graf hat einen umfassenden Überblick über Gonseths Wirken, denn sie ist ihrer Parteikollegin schon fast Schritt auf Tritt gefolgt: nachgerückt im Nationalrat, Nachfolgerin als Präsidentin bei der Schweizerischen Arbeitsgemeinschaft Gentechnologie (heute Schweizer Allianz Gentechfrei), Vizepräsidentin der parlamentarischen Gruppe Schweiz-Tibet und diesen Frühling eben auch zu Besuch in Nepal.

Graf sagt: «Ruth zeichnet eine grosse Beharrlichkeit, Zielstrebigkeit und Menschlichkeit aus. Sie hilft jenen, die sich nicht selber helfen können.» Das habe sie in der Politik so gemacht und mache es heute in Nepal so. Und sie lasse sich dabei von Rückschlägen nicht beirren. Grafs Eindruck in Nepal: «Am meisten Freude macht ihr, wenn sie den Menschen als Ärztin direkt helfen kann. Die Leute dort haben sie wahnsinnig gerne.

Das spürt man, wenn man mit ihr unterwegs ist. Alle rufen ‹Hallo Doktor Ruth›.» Beeindruckt hat Graf auch, wie einfach Gonseth in Nepal lebt. So verfüge sie in ihrer Wohnung nur über kaltes Wasser, wasche die Wäsche selbst von Hand und leiste sich nicht mehr als alle andern. Graf: «Das sieht man selten. Materielles ist ihr nicht wichtig.»

Gonseth, die mittlerweile mehr in Nepal als in der Schweiz lebt, bilanziert bescheiden: «Mein Leben hat sich so entwickelt, dass ich immer etwas Spannendes zu tun habe.»