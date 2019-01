Die Schweizer Salinen haben auf der Rütihard Tatsachen geschaffen. Das Unternehmen im Besitz der Kantone liess in den vergangenen Tagen schweres Gerät auffahren. An zwei Stellen im Naherholungsgebiet oberhalb von Muttenz sind Probebohrungen vorgesehen. Sie sollen unter anderem zeigen, wie das Salz im Boden geschichtet ist.

Die Gegner der Salzbohrungen geben sich jedoch wenig beeindruckt. Sie künden eine Propagandaoffensive an. Die «IG Rettet die Rütihard!» will an alle Muttenzer Haushalte Flyer verteilen. Die 8-seitige Broschüre liegt der bz vor. Im Faltheft machen die Abbaugegner nochmals detailliert auf das Projekt aufmerksam – und warnen eindringlich davor. So müsse mit Schwerverkehr, Abgasen und Dauervibrationen gerechnet werden. Nicht zuletzt käme Bohrlärm auf die Gemeinde zu, «während bis zu 24 Stunden an sieben Tagen pro Woche im Verlauf von 50 Jahren». Mit dem Salzabbau sei ein «einzigartiges Naherholungs- und Landwirtschaftsgebiet» gefährdet. «Wehren auch Sie sich!», schliesst die Broschüre. «Wir fordern die Schweizer Saline AG auf, endlich die Planung an den alternativen Standorten voranzutreiben.»