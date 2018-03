Samira Marti freut sich sehr auf das Nationalratsamt. «Es ist eine grosse Chance, aber auch eine grosse Verantwortung», sagt die SP-Politikerin. Mit dem Verzicht von Kathrin Schweizer wird sie für Susanne Leutenegger Oberholzer nachrücken können. Gerade mal 24 Jahre alt wird sie damit gegen Ende Jahr den kürzlich angelobten Fabian Molina als jüngstes Parlamentsmitglied bereits wieder ablösen. Der Zürcher SP-Nationalrat wird im Sommer doch schon 28 Jahre alt.

Trotz ihrer jungen Jahre weiss Marti genau, was sie will: «Ich politisiere, um ändern zu können, was mich stört.» Ihr Hauptaugenmerk möchte sie dabei auf die Finanz- und Steuerpolitik legen. Keine Überraschung. Immerhin absolviert sie in Zürich den Master in Science in Volkswirtschaft. Als Ziel hat sie sich nicht weniger als eine Wende in der Schweizer Finanzpolitik gesetzt, denn diese stecke in einer Sackgasse. Als Problem erachtet Marti etwa den Steuerwettbewerb unter den Kantonen, womit sich diese gegenseitig «kaputt wirtschaften» würden. «Baselland ist das beste Beispiel dafür.»