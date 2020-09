Sanierung ohne lokales Unternehmen: eine Dorf-Komödie mit Lerneffekt

Beim Baustart stiessen die Arbeiter auf Ameisenbefall, Wasserschäden und zu Staub verfallene Unterlagsböden. Dann im Frühherbst gings schon fast um Leben und Tod; wurde doch festgestellt, dass sich die Hallendecke verschoben hat und Einsturzgefahr droht, wie dem neusten Läufelfinger Mitteilungsblatt zu entnehmen ist.

Dieses Malheur wird derzeit notfallmässig behoben, was den Terminplan durcheinander bringt und Mehrkosten in der Grössenordnung von 150000 Franken verursacht. Und jetzt gerät der Gemeinderat wegen der MZH auch noch in die Kritik, weil er den grössten ortsansässigen Gewerbebetrieb verärgert hat.

Lokales Unternehmen wurde nicht angefragt

Bei dem Betrieb handelt es sich um das knapp 70 Jahre alte Schreinerunternehmen Hans Rickenbacher AG, das derzeit 47 Mitarbeitende beschäftigt. Patron Erich Rickenbacher, der das Unternehmen in zweiter Generation führt, hat sich an die bz gewandt.