Sanitätssoldaten im Bruderholz verabschiedet

Die Hilfe der Sanitätssoldaten werde nicht mehr benötigt, weil die Belegungszahlen im Covid-19-Referenzspital Bruderholz in den letzten Tagen deutlich zurückgegangen seien, heisst es in einer Mitteilung der Baselbieter Sicherheitsdirektion vom Donnerstag. Bereits in ihre Kaserne zurückgekehrt sind zehn Sanitätsrekruten, welche mit drei Rettungswagen im Einsatz waren.

Nach wie vor im Einsatz stehen Soldaten des Infanteriebataillons 19. Sie unterstützen die Arbeit der Grenzwache vor allem entlang der grünen Grenze zu Frankreich.